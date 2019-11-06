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06 листопада 2019, середа, 10:33 41
Кабмін 2019-11-06T12:30:03+02:00
Українські Новини
Стане на 1770 посад менше: Дубілет заявив про масштабні скорочення у Держстаті

Стане на 1770 посад менше: Дубілет заявив про масштабні скорочення у Держстаті

Кабмін, Держстат, Дмитро Дубілет, Електронна держава, Скорочення
Дмитро Дубілет. Фото: Facebook/Дмитро Дубілет
Дмитро Дубілет. Фото: Facebook/Дмитро Дубілет

Кабінет Міністрів, який раніше скоротив штат працівників районних державних адміністрацій на 33%, має намір скоротити кількість посад у Державній службі статистики на 1 770 до 6 320.

Про це у своєму Telegram-каналі написав міністр Кабміну Дмитро Дубілет, передають Українські Новини.

"Ми прийняли непросте рішення скоротити 1 770 посад у Державній службі статистики", - написав він.

При цьому, згідно зі звітом Держстату за 2018 рік, кількість посад у службі становить 8 090.

"Також будуть звільнені і передані в оренду чи на приватизацію 281 об'єкт нерухомості", - додав Дубілет.

Він зазначив, що ця оптимізація проводиться за рахунок скорочення підрозділів районного рівня.

Міністр пояснює таке рішення тим, що більшість звітів, які компанії подають в Держстат, подаються в електронному вигляді та підтримка цих підрозділів стала недоцільною.

За його словами, частину функцій, які виконували районні підрозділи, будуть передані на обласний рівень. Крім цього, Дубілет анонсував спрощення і скорочення звітності, яка подається в Держстат.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів зобов'язав органи державної влади здійснювати виплати співробітникам у безготівковій формі. Нагадаємо, міністр Дубілет підтримує ініціативу скасування медичних довідок.

 

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