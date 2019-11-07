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  • День шоколадного торта та іменини Марка та Валерія: що ще святкують 7 листопада
07 листопада 2019, четвер, 05:50 15
Життя 2019-11-07T08:45:02+02:00
Українські Новини
День шоколадного торта та іменини Марка та Валерія: що ще святкують 7 листопада

День шоколадного торта та іменини Марка та Валерія: що ще святкують 7 листопада

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Шоколадний торт. Фото: рixabay.com
Шоколадний торт. Фото: рixabay.com

6 листопада відзначали День визволення Києва, день начос, іменини Івана та інші пам'ятні дати, сьогодні, 7 листопада, не менш насичений день на події. Українські Новини розкажуть, яке сьогодні свято.

В світ:

  • День шоколадного торта в Швеції
  • День нової ери (оновлення) в Тунісі
  • День опери в Угорщині
  • Національний день в Північній Каталонії, Франція
  • Національний день гіркого шоколаду з мигдалем в США
  • Міжнародний день африканського письменника
  • Фестиваль Тоху Емонг у жителів Лота-Нагі з Індії (свято після збирання врожаю)

Іменини 7 листопада святкують:

  • Валерій
  • Маркіян (Марко)
  • Савін
  • Мартирій
  • Валеріан
  • Анастасій
  • Хрисанф (Хрисанфій)
  • Тавіфа

Релігійні свята:

  • Мученика Анастасія
  • Мучеників Маркіана і Мартирія
  • Преподобних Мартирія диякона і Мартирія затворника, Печерських
  • Праведної Тавіфи

Цей день також відомий такими подіями:

  • Що цікавого в світі сталося 7 листопада
  • У 1917 році почалася Жовтнева революція.
  • У 1951 році перший в Україні телевізійний центр почав роботу в Києві.
  • В США в 2000 році Буш-молодший Джордж став президентом

Як повідомляли Українські Новини, попри невтішний зимовий прогноз, де синоптики обіцяють морози і сніг, 7 листопада в Києві хмарно з проясненнями, вночі без опадів, удень невеликий дощ, уночі та вранці місцями туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 6 ... + 8 градусів, удень + 10 ... + 12 градусів.

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