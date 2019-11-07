День шоколадного торта та іменини Марка та Валерія: що ще святкують 7 листопада

6 листопада відзначали День визволення Києва, день начос, іменини Івана та інші пам'ятні дати, сьогодні, 7 листопада, не менш насичений день на події. Українські Новини розкажуть, яке сьогодні свято.

В світ:

День шоколадного торта в Швеції

День нової ери (оновлення) в Тунісі

День опери в Угорщині

Національний день в Північній Каталонії, Франція

Національний день гіркого шоколаду з мигдалем в США

Міжнародний день африканського письменника

Фестиваль Тоху Емонг у жителів Лота-Нагі з Індії (свято після збирання врожаю)

Іменини 7 листопада святкують:

Валерій

Маркіян (Марко)

Савін

Мартирій

Валеріан

Анастасій

Хрисанф (Хрисанфій)

Тавіфа

Релігійні свята:

Мученика Анастасія

Мучеників Маркіана і Мартирія

Преподобних Мартирія диякона і Мартирія затворника, Печерських

Праведної Тавіфи

Цей день також відомий такими подіями:

Що цікавого в світі сталося 7 листопада

У 1917 році почалася Жовтнева революція.

У 1951 році перший в Україні телевізійний центр почав роботу в Києві.

В США в 2000 році Буш-молодший Джордж став президентом

Як повідомляли Українські Новини, попри невтішний зимовий прогноз, де синоптики обіцяють морози і сніг, 7 листопада в Києві хмарно з проясненнями, вночі без опадів, удень невеликий дощ, уночі та вранці місцями туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 6 ... + 8 градусів, удень + 10 ... + 12 градусів.