День шоколадного торта та іменини Марка та Валерія: що ще святкують 7 листопада

6 листопада відзначали День визволення Києва, день начос, іменини Івана та інші пам'ятні дати, сьогодні, 7 листопада, не менш насичений день на події. Українські Новини розкажуть, яке сьогодні свято. В світ: День шоколадного торта в Швеції День нової ери (оновлення) в Тунісі День опери в Угорщині Національний день в Північній Каталонії, Франція Національний день гіркого шоколаду з мигдалем в США Міжнародний день африканського письменника Фестиваль Тоху Емонг у жителів Лота-Нагі з Індії (свято після збирання врожаю) Іменини 7 листопада святкують: Валерій Маркіян (Марко) Савін Мартирій Валеріан Анастасій Хрисанф (Хрисанфій) Тавіфа Релігійні свята: Мученика Анастасія Мучеників Маркіана і Мартирія Преподобних Мартирія диякона і Мартирія затворника, Печерських Праведної Тавіфи Цей день також відомий такими подіями: Що цікавого в світі сталося 7 листопада У 1917 році почалася Жовтнева революція. У 1951 році перший в Україні телевізійний центр почав роботу в Києві. В США в 2000 році Буш-молодший Джордж став президентом Як повідомляли Українські Новини, попри невтішний зимовий прогноз, де синоптики обіцяють морози і сніг, 7 листопада в Києві хмарно з проясненнями, вночі без опадів, удень невеликий дощ, уночі та вранці місцями туман, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі + 6 ... + 8 градусів, удень + 10 ... + 12 градусів.