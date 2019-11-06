День визволення Києва, день начос та іменини Івана: що сьогодні святкують в Україні й світі

В Україні і світі сьогодні, 6 листопада, відзначається кілька пам'ятних і святкових дат, в той час як синоптики в цей день прогнозують теплу, але дощову погоду. Українські Новини розкажуть, яке сьогодні свято. В Україні: 6 листопада відзначається День Визволення Києва. В світ: Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів. Національний день малярії в Південній Африці. День шведської культури в Фінляндії День саксофона. Національний день начос в США Національний день баскетболу в США (традиційне, але неофіційне свято). День посадки дерев в Республіці Конго Міжнародний день пам'яті тварин, загиблих від рук людини Іменини 6 листопада святкують: Іван Акакій Панас Арефій (Арефа) Елезвой Нердон, Папій (Папа), Секлетея, Сисой, Феофіл. Релігійні свята: 6 листопада – день чудотворного образа Богородиці "Всіх скорботних Радість". Ікона прославилася даром зцілювати від болісних хвороб. До неї також звертаються ті, хто перебуває в скорботі й печалі. Мученика Арефи та іже з ним Преподобного Феофіла, затворника Печерського Мучениці Синклітикії День пісний Як повідомляли Українькі Новини, Кабмін визначив, скільки робочих та святкових днів на Різдво буде в 2020 році. Раніше в грудні 2019 вихідним рекомендували зробити католицьке Різдво – 25 грудня (середа).