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  • День визволення Києва, день начос та іменини Івана: що сьогодні святкують в Україні й світі
06 листопада 2019, середа, 05:50 10
Життя 2019-11-06T09:00:03+02:00
Українські Новини
День визволення Києва, день начос та іменини Івана: що сьогодні святкують в Україні й світі

День визволення Києва, день начос та іменини Івана: що сьогодні святкують в Україні й світі

Свята, пам'ятні дати, іменини, який сьогодні день, яке сьогодні свято, 6 листопада
Осінь. Фото: pixabay
Осінь. Фото: pixabay

В Україні і світі сьогодні, 6 листопада, відзначається кілька пам'ятних і святкових дат, в той час як синоптики в цей день прогнозують теплу, але дощову погоду. Українські Новини розкажуть, яке сьогодні свято.

В Україні:

  • 6 листопада відзначається День Визволення Києва.

В світ:

  • Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів.
  • Національний день малярії в Південній Африці.
  • День шведської культури в Фінляндії
  • День саксофона.
  • Національний день начос в США
  • Національний день баскетболу в США (традиційне, але неофіційне свято).
  • День посадки дерев в Республіці Конго
  • Міжнародний день пам'яті тварин, загиблих від рук людини

Іменини 6 листопада святкують:

  • Іван
  • Акакій
  • Панас
  • Арефій (Арефа)
  • Елезвой
  • Нердон,
  • Папій (Папа),
  • Секлетея,
  • Сисой,
  • Феофіл.

Релігійні свята:

  • 6 листопада – день чудотворного образа Богородиці "Всіх скорботних Радість". Ікона прославилася даром зцілювати від болісних хвороб. До неї також звертаються ті, хто перебуває в скорботі й печалі.
  • Мученика Арефи та іже з ним
  • Преподобного Феофіла, затворника Печерського
  • Мучениці Синклітикії
  • День пісний

Як повідомляли Українькі Новини, Кабмін визначив, скільки робочих та святкових днів на Різдво буде в 2020 році. Раніше в грудні 2019 вихідним рекомендували зробити католицьке Різдво – 25 грудня (середа).

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