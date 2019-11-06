По-весняному тепло, але з дощами і туманом: синоптики дали прогноз погоди на четвер

Незважаючи на невтішний зимовий прогноз, де синоптики обіцяють морози і сніг, 7 листопада в Києві хмарно з проясненнями, вночі без опадів, удень невеликий дощ, уночі та вранці місцями туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 6 ... + 8 градусів, удень + 10 ... + 12 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, невеликий дощ, уночі та вранці місцями туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 3 ... + 9 градусів, удень +9 ... + 15 градусів.

У Карпатах невеликий дощ, температура вночі +1 ... + 6 градусів, удень +3 ... + 8 градусів.

У Моршині вночі без істотних опадів, удень невеликий дощ, температура вночі +4 ... + 6 градусів, удень + 11 ... + 13 градусів.

У Трускавці вночі без істотних опадів, удень невеликий дощ, температура вночі +5 ... + 7 градусів, удень + 12 ... + 14 градусів.

У Сваляві вночі невеликий дощ, удень помірний дощ, температура вночі +6 ... + 8 градусів, удень + 13 ... + 15 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, удень невеликий дощ, уночі та вранці місцями туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 4 ... + 9 градусів, удень +9 ... + 14 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, удень невеликий дощ, уночі та вранці місцями туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5 ... + 10 градусів, удень +9 ... + 16 градусів, у Кіровоградській і Дніпропетровській областях до +17 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, тільки в Харківській області вдень невеликий дощ, уночі та вранці місцями туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 8 ... + 13 градусів, удень + 13 ... + 20 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, уночі та вранці місцями туман, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 9 ... + 14 градусів, удень + 16 ... + 21 градус.

У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, уночі та вранці місцями туман, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 10 ... + 15 градусів, удень + 17 ... + 22 градуси.

В Ялті без опадів. Температура вночі + 12 ... + 14 градусів, удень + 19 ... + 21 градус.

Як повідомляють Українські Новини, циклони і фронти несуть холод з дощами в Україну. Нагадаємо, погода в листопаді встановила в Києві вже другий "теплий" рекорд за тиждень.