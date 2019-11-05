Сервіс призначення пенсій та отримання довідок з допомогою мобільного має запрацювати до кінця року

В той час, як в держбюджеті-2020 на "державу в смартфоні" грошей не передбачили, президент Володимир Зеленський доручив Міністерству охорони здоров'я удосконалити систему екстреної медичної допомоги.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Під час зустрічі з керівництвом Верховної Ради та Кабінетом міністрів в Офісі Президента Зеленський заявив, що вважає за необхідне, щоб до 31 січня 2020 року Міністерство охорони здоров'я удосконалило роботу системи екстреної медицини і до лютого забезпечило функціонування Єдиної державної інформаційної системи трансплантації.

Також Президент наголосив, що міністр соціальної політики Юлія Соколовська має забезпечити запровадження сервісу призначення пенсій та отримання довідок з допомогою спеціального мобільного додатку до кінця року, а також запровадити механізм призначення пенсій при досягненні пенсійного віку без звернення особи.

Президент також доручив міністру освіти і науки Анні Новосад до кінця року сформувати законодавчу основу для роботи базової та профільної школи за новим освітнім стандартам і забезпечити запуск роботи Національного фонду досліджень.

Крім того, глава держави вважає за необхідне, щоб Міністерство культури, молоді і спорту до кінця року розробило законопроект про інформаційний простір України.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський доручив міністру розвитку громад і територій Олені Бабак подолати корупцію в сфері державного архітектурно-будівельного контролю і містобудування до кінця поточного року.

Також Зеленський запропонував створити військову поліцію.