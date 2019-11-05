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05 ноября 2019, вторник, 19:08 26
Президент 2019-11-05T19:08:10+02:00
Українські Новини
Зеленский предложил создать военную полицию

Зеленский предложил создать военную полицию

Владимир Зеленский, Военная полиция
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

В Украине необходимо создать военную полицию и до конца года разработать концепцию объединенного реестра ветеранов, считает президент Владимир Зеленский. Об этом он сказал на встрече с руководством Верховной Рады во вторник, 5 ноября.

Во время встречи президент поставил ряд задач в сфере обороны и безопасности Украины.

В частности, министр обороны Андрей Загороднюк до 31 декабря должен внедрить новую объединенную систему руководства и управления силами обороны, которая будет соответствовать стандартам НАТО. Кроме того, в структуре Минобороны должен быть создан современный эффективный правоохранительный орган - Военная полиция.

Также президент считает необходимым, чтобы до конца года Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц создало концепцию объединенного реестра ветеранов и разработало проект технического задания платформы Е-ветеран.

Кроме того, Зеленский поставил задачу министру внутренних дел Арсену Авакову до конца года усовершенствовать процедуры выдачи удостоверений водителя, а также упростить процедуры аккредитации заведений, осуществляющих подготовку и повышение квалификации водителей.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский создал Комиссию по вопросам правовой реформы.

Ранее Зеленский принял рапорт Авакова и командующих ВСУ.

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