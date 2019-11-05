Меркель заявила, що якби вона жила в НДР, то отримала б закордонний паспорт і поїхала б в США

Ангела Меркель розповіла, що б вона робила на пенсії, якщо б не зруйнували Берлінську стіну і НДР досі існувала б. Про це Меркель сказала в інтерв'ю для Spiegel.

"Я могла б здійснити свою мрію: в НДР жінки у віці 60 років виходили на пенсію, я б уже п'ять років тому отримала свій закордонний паспорт і поїхала б в Америку. Пенсіонери в НДР користувалися свободою пересування - хто не міг бути більше використаний в якості соціалістичної працівника, тому дозволяли виїхати", - розповіла вона.

Канцлер додала, що в цій ситуації вона б "оглянула і ФРН", але "свою першу поїздку хотіла б зробити в Америку... з-за розміру, різноманіття, культури".

"Побачити Скелясті гори, покататися на машині і почути Брюса Спрінгстіна - це була моя мрія", - сказала Меркель.

Як повідомляли Українські Новини, а от Трамп і Зеленський вважають недостатню підтримку України з боку Меркель.

Також канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що є передумови для саміту "нормандської четвірки" і він відбудеться в Парижі. А Росія відмовилася від зустрічі "нормандської четвірки" у вересні, так як "не може".