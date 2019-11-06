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06 листопада 2019, середа, 06:20 10
Транспорт 2019-11-06T08:16:59+02:00
Українські Новини
Лайфхак для власників "євроблях": як працює калькулятор розмитнення авто

Лайфхак для власників "євроблях": як працює калькулятор розмитнення авто

Розмитнення євроблях, Розмитнення, калькулятор розмитнення
Єврономери. Фото: autocentre.ua
Єврономери. Фото: autocentre.ua

Власники "євроблях" почали активно реєструвати автомобілі, а дізнатися, як розмитнити авто з іноземною реєстрацією тепер можна онлайн за допомогою спеціального калькулятора. Про це йдеться в повідомленні Державної митної служби на сторінці в Facebook, повідомляють Українські Новини.

Повна назва онлайн-інструменту – калькулятор митної вартості та платежів при митному оформленні автомобіля. Як зазначили в ДМС сервіс у декілька кліків розрахує, скільки і яких саме податків необхідно сплатити за ввезення вживаної або нової машини з-за кордону. Також він показує інформацію про мінімальну, середню та максимальну вартість вказаного авто за 2018-2019 роки.

У базі доступна інформація про мільйон машин, тобто більше ніж 2 300 моделей.

Для того, щоб порахувати вартість розмитнення "євробляхи" треба перейти за посиланням, далі заповнити розділ "Характеристики", вказати марку, модель, країну походження, тип двигуна, об’єм двигуна в см кв. і рік виготовлення, період використання машини. В наступному розділі слід вказати ціну авто в доларах. Після заповнення всіх даних калькулятор вирахує скільки треба заплатити власнику "євробляхи" за розмитнення.

Шаблон калькулятора розмитнення. Фото: facebook.com/Нова митницяШаблон калькулятора розмитнення. Фото: facebook.com/Нова митниця

Нагадаємо, податки за розмитнення "євроблях" вкотре відстрочили, після того, як штраф за нерозмитнені автомобілі мав набути чинності ще 22 серпня. Тепер власників старих автомобілів з іноземною реєстрацією звільнили від податків до 20 листопада. Хоча знижка 25% на розмитнення автомобилів припинила бути чинною у травні 2019. Але Рада передумала.

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