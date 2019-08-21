Штраф за нерастаможенные "евробляхи" вступает в действие 22 августа

Отложенные Верховной Радой нормы об отсрочке введения штрафа за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации вступят в силу 22 августа 2019 года.

Ранее принятый закон предусматривал, что до 23 мая должны были действовать либерализованные нормы об административной ответственности для владельцев автомобилей на еврономерах, однако решение отложили до 24 августа.

С 22 августа прекращает действовать 25% скидка на растаможку "евроблях" - автомобилей на иностранной регистрации, после чего акциз необходимо будет платить в полном объеме.

Таможенное оформление осуществляется при условии добровольной уплаты в государственный бюджет средств в сумме, равной 8500 гривен (500 необлагаемых минимумов доходов граждан) в случае, если это транспортное средство находится на территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины.

Эти деньги платит физическое лицо, являющееся владельцем такого транспортного средства или лицо, уполномоченное распоряжаться им и декларирует такое транспортное средство для свободного обращения на таможенной территории Украины.

При ввозе для постоянного пользования транспортных средств, бывших в употреблении, подтверждение соответствия экологическим нормам ЕВРО 5 не требуется.

Как сообщали Українські Новини, ранее Владислав Криклий, претендующий на должность главы транспортного комитета Верховной Рады, поддержал инициативу Президента Владимира Зеленского об отсрочке растаможки "евроблях", однако считал, что отсрочка будет последней после того, как Рада отсрочила введение огромных штрафов за нерастаможенные "евробляхи" еще на три месяца.