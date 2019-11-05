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05 ноября 2019, вторник, 19:28 13
Экономика 2019-11-05T19:28:07+02:00
Українські Новини
Украинцы стали активно регистрировать растаможенные автомобили

Украинцы стали активно регистрировать растаможенные автомобили

Автомобили, растаможка евроблях

В прошлом месяце украинцы зарегистрировали 27 000 подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. По сравнению с прошлогодним октябрем регистрации импортированного легкового секонд-хенда увеличились в 2,3 раза. Об этом сообщает Укравтопром.

Это максимальный результат, не считая первые три месяца года, когда по льготным ставкам активно легализировались "евробляхеры".

Больше всего среди этих машин было автомобилей марки Volkswagen. В течение октября украинскую прописку получили сразу 4400 подержанных "фольксвагенов". Второй по популярности была чешская Skoda, в активе которой 2400 украинских регистрационных номеров.

На третьем месте Ford – 2300 автомобилей этой марки в октябре поменяли своих иностранных владельцев на украинских. Также в ТОП-5 брендов ввезенных легковых автомобилей с пробегом попали: Renault – 2200 шт. и OPEL – 1800 шт.

Всего с января по октябрь в Украине было зарегистрировано 349 000 подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа, что более чем в 4 раза выше показателя годичной давности.

Как сообщали Українські Новини, штраф за нерастаможенные "евробляхи" должен был вступить в действие еще 22 августа.

Изначально штрафы должны были ввести в мае 2019 года, но парламент решил отсрочить их на три месяца.

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