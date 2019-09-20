Зеленский одобрил отсрочку штрафов за "евробляхи" до 20 ноября

Президент Владимир Зеленский одобрил отсрочку введения штрафов за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации до 20 ноября.

Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №1030 на сайте Рады, передают Українські Новини.

Ранее принятый закон предусматривал, что до 23 мая 2019 года должны были действовать либерализованные нормы об административной ответственности для владельцев автомобилей на еврономерах.

Предполагалось, что после этой даты при превышении срока транзита или временного ввоза транспортного средства с иностранной регистрацией более чем на 30 суток, гражданам грозит штраф в размере 170 тыс. гривен или конфискация транспортного средства по решению суда.

При этом был предусмотрен переходный период 180 дней для граждан, которые ввезли автомобиль с 1 января 2015 года до вступления в силу данного закона.

Однако председатель парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, выступая в парламенте, сообщила, что вместо 180 дней вводится 270 дней переходного периода.

То есть новые штрафы вступили в силу с 22 августа текущего года.

После вступления в силу штрафов Офис Президента сообщил, что штрафы будут отсрочены еще на 3 месяца.

В течение этого времени граждане имеют возможность оформить свои транспортные средства, которые были ввезены на территорию Украины в течение указанного периода и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита.

Штраф за нерастаможенные "евробляхи" должен был вступить в действие 22 августа.

Изначально штрафы должны были ввести еще в мае 2019 года, но парламент отсрочил их на три месяца.

24 мая прекратила действовать 25% скидка на растаможку автомобилей на иностранной регистрации, после чего акциз необходимо будет платить в полном объеме. Благодаря льготной растаможке в Украине стало в 10 раз больше растаможенных "евроблях".