Завтра Зеленський поїде у Харків призначати губернатором адвоката у справі "рюкзаків Авакова"

Президент Володимир Зеленський здійснить 6 листопада робочий візит у Харківську область для представлення нового голови Харківської обласної державної адміністрації (ОДА), на посаду якого узгоджено Олексій Кучер замість Юлії Світличної.

Про це Українським Новинам повідомили співрозмовники в ОДА і Офісі Президента.

9 жовтня Кабінет Міністрів повідомив, що схвалив на цю посаду Кучера, однак пізніше спростував своє повідомлення.

Водночас 20 жовтня уряд погодив його призначення.

34-річний Кучер був адвокатом Володимира Литвина - фігуранта у так званій справі "рюкзаків Авакова" - закупівлі за завищеною ціною Міністерством внутрішніх справ 5 тис. рюкзаків для Національної гвардії.

На даний момент він є депутатом Верховної Ради від фракції "Слуга народу", що пройшов у парламент в окрузі №179 в Харківській області.

У зв'язку з призначенням Кучера головою ОДА Рада повинна буде достроково припинити його депутатські повноваження, через що в окрузі №179 повинні будуть пройти проміжні вибори.

Вибори мають бути призначені Центральної виборчої комісії у десятиденний строк після дострокового припинення депутатських повноважень Кучера і пройти в останню неділю 60-денного строку з дня опублікування рішення про їх призначення – не раніше кінця січня – середини лютого 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, Кучер не отримував доходів у 2018, але купив дві квартири і два Lexus.

Тим часом Україна зазнала збитків у 18 млн гривень через 66-річного посадовця Харківської ОДА.