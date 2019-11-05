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05 листопада 2019, вівторок, 17:52 22
Президент 2019-11-05T18:21:23+02:00
Українські Новини
Завтра Зеленський поїде у Харків призначати губернатором адвоката у справі "рюкзаків Авакова"

Завтра Зеленський поїде у Харків призначати губернатором адвоката у справі "рюкзаків Авакова"

Володимир Зеленський, Юлія Світлична, Харківська ОДА, Олексій Кучер
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський здійснить 6 листопада робочий візит у Харківську область для представлення нового голови Харківської обласної державної адміністрації (ОДА), на посаду якого узгоджено Олексій Кучер замість Юлії Світличної.

Про це Українським Новинам повідомили співрозмовники в ОДА і Офісі Президента.

9 жовтня Кабінет Міністрів повідомив, що схвалив на цю посаду Кучера, однак пізніше спростував своє повідомлення.

Водночас 20 жовтня уряд погодив його призначення.

34-річний Кучер був адвокатом Володимира Литвина - фігуранта у так званій справі "рюкзаків Авакова" - закупівлі за завищеною ціною Міністерством внутрішніх справ 5 тис. рюкзаків для Національної гвардії.

На даний момент він є депутатом Верховної Ради від фракції "Слуга народу", що пройшов у парламент в окрузі №179 в Харківській області.

У зв'язку з призначенням Кучера головою ОДА Рада повинна буде достроково припинити його депутатські повноваження, через що в окрузі №179 повинні будуть пройти проміжні вибори.

Вибори мають бути призначені Центральної виборчої комісії у десятиденний строк після дострокового припинення депутатських повноважень Кучера і пройти в останню неділю 60-денного строку з дня опублікування рішення про їх призначення – не раніше кінця січня – середини лютого 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, Кучер не отримував доходів у 2018, але купив дві квартири і два Lexus.

Тим часом Україна зазнала збитків у 18 млн гривень через 66-річного посадовця Харківської ОДА.

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