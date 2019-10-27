Украина понесла ущерб в 18 млн гривен из-за 66-летнего чиновника Харьковской ОГА

Правоохранители сообщили бывшему заместителю председателя Харьковской областной государственной администрации о подозрении в служебной халатности во время пребывания на должности начальника одного из управлений департамента обладминистрации, которая повлекла нанесение государству ущерба в размере свыше 7 млн гривен.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции Харьковской области, передают Українськi Новини.

"В течение 2014 66-летний начальник одного из управлений Департамента облгосадминистрации, во время реализации государственной программы по реконструкции очистных сооружений, допустил служебную халатность. Чиновник недобросовестно отнесся к возложенным на него обязанностям и согласовал соответствующую проектно-сметную документацию и принял выполненные работы с нарушением закона", - говорится в нем.

Указывается, что противоправные действия должностного лица повлекли тяжкие последствия в виде материального ущерба государственному и областному фондам окружающей среды на общую сумму более 7 млн гривен.

Госслужащему объявлено подозрение по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса (служебная халатность).

При этом прокуратура Харьковской области сообщает, что о подозрении объявлено бывшему заместителю председателя Харьковской обладминистрации (в 2015-2019 годах), который совершил служебное преступление, находясь на должности директора одного из департаментов обладминистрации.

В течение 2014-2015 годов Харьковская обладминистрация заключила договоры с юридическим лицом на реконструкцию очистных сооружений Малоданиловского поселкового совета (Дергачевский район Харьковской области) на общую сумму более 20 млн гривен.

Задержание. Фото: полиция Харьковской области

"При выполнении указанных работ предприятие-подрядчик с целью завладения государственными средствами осуществило монтаж оборудования, которое не соответствовало техническим стандартам, и завысило стоимость материалов в несколько сотен раз", - сообщает прокуратура.

Общая сумма ущерба, по ее данным, составила более 18 млн гривен.

Обвинительный акт в отношении должностных лиц предприятия-подрядчика по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение государственных средств в составе организованной преступной группы) направлен в суд.

"Прокуратурой области установлено, что к наступлению указанных последствий привели преступные действия директора Департамента, который небрежно отнесся к возложенным на него обязанностям и согласовал соответствующую проектно-сметную документацию и принял выполненные работы", - говорится в сообщении.

Устанавливаются другие должностные лица, причастные к хищениям бюджетных средств.

Ранее пресс-служба Харьковской обладминистрации сообщила, что председатель обладминистрации Юлия Светличная в июне уволила заместителя председателя ОГА Евгения Шахненко с должности по собственному желанию. Должность зампредседателя обладминистрации Шахненко занимал с февраля 2015 года, а до этого работал начальником управления (а впоследствии - директором департамента) капитального строительства Харьковской ОГА.

Как сообщали Українські Новини, экс-директору госпредприятия "Завод порошковой металлургии" сообщили о подозрении в нанесении ущерба бюджету.

Тем временем новый харьковский губернатор Кучер не получал доходов в 2018, но купил две квартиры и два Lexus, а Светличная возглавила рейтинг ответственности губернаторов.