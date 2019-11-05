Жеваго ховається в одній з країн Європи, - Труба

Колишній депутат Верховної Ради Костянтин Жеваго, якому НАБУ повідомило про підозру декларування недостовірної інформації на понад 19 млн гривень, ховається в одній з країн Європи.

Про це Українським Новинам повідомив директор ДБР Роман Труба.

"В одній з європейських країн", - сказав він, відповідаючи на питання, де зараз знаходиться Жеваго.

Труба не зміг уточнити, подало чи ДБР запит в Інтерпол про оголошення його в міжнародний розшук.

За даними джерел Українських Новин, Жеваго перебуваэ в Швейцарії.

Як повідомляли Українські Новини, екс-депутат Ради мільярдер Жеваго не з'явився на допит у Держбюро розслідувань. Раніше САП повернула НАБУ подання про зняття недоторканності з депутата-міліардера Костянтина Жеваго.

Наприкінці жовтня контролююча Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати (обидва - Полтавська область) компанія Ferrexpo plc (Великобританія) заявила, що її акціонер Костянтин Жеваго тимчасово залишає посаду генерального директора компанії і рада директорів призначила виконуючим обов'язки гендиректора Кріса Меве.