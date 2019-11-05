підписатися на розсилку
24.55 24.9
27.2 27.8
˟
05 листопада 2019, вівторок, 17:34 9
Політика 2019-11-05T18:13:31+02:00
Українські Новини
Жеваго ховається в одній з країн Європи, - Труба

Жеваго ховається в одній з країн Європи, - Труба

Роман Труба, Костянтин Жеваго, розшук, екс-депутат

Колишній депутат Верховної Ради Костянтин Жеваго, якому НАБУ повідомило про підозру декларування недостовірної інформації на понад 19 млн гривень, ховається в одній з країн Європи.

Про це Українським Новинам повідомив директор ДБР Роман Труба.

"В одній з європейських країн", - сказав він, відповідаючи на питання, де зараз знаходиться Жеваго.

Труба не зміг уточнити, подало чи ДБР запит в Інтерпол про оголошення його в міжнародний розшук.

За даними джерел Українських Новин, Жеваго перебуваэ в Швейцарії.

Як повідомляли Українські Новини, екс-депутат Ради мільярдер Жеваго не з'явився на допит у Держбюро розслідувань. Раніше САП повернула НАБУ подання про зняття недоторканності з депутата-міліардера Костянтина Жеваго.

Наприкінці жовтня контролююча Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати (обидва - Полтавська область) компанія Ferrexpo plc (Великобританія) заявила, що її акціонер Костянтин Жеваго тимчасово залишає посаду генерального директора компанії і рада директорів призначила виконуючим обов'язки гендиректора Кріса Меве.

Більше новин про: Роман Труба Костянтин Жеваго розшук екс-депутат

Архів
Новини
Кличко звільнив музиканта Скрипку з посади радника 18:36
Перекриття вулиці Еспланадної.
У Києві частково перекрили центр в годину пік через масштабний прорив труби 18:23
На админгранице з окупованим Кримом закриють КПВВ 18:08
Завтра Зеленський поїде у Харків призначати губернатором адвоката у справі "рюкзаків Авакова" 17:52
Прорив труби з гарячою водою в центрі Києва
Прорив труби в центрі Києва: на вулиці Саксаганського провалився асфальт 17:43
більше новин
Андрій Богдан. Фото: pravda.com.ua
Шикарний готель біля озера в Італії: журналісти дізналися, куди знову пропав Богдан 14:30
В "Укрлендфармінг" розповіли, як окупити інвестиції в системи контролю лише за рік 14:19
MARUV. Фото: Instagram/maruvofficial
Українська співачка MARUV отримала премію MTV як співачка з Росії 14:27
Борис Ложкін. Фото: Борис Ложкін/Facebook
"Мистецтво заради життя" рятує життя маленьких українців, - Борис Ложкін 12:07
Борги "Яблуневого Дару" виставлені на торги, - адвокат 11:00
більше новин
ГПУ звільнила слідчого, який розслідував справу Богдана 19:13
Україна буде членом НАТО, - Столтенберг 20:31
Ірина Луценко вирішила припинити повноваження депутата Ради, - ЗМІ 21:26
У Донецькій області десятки тисяч жителів залишаться без води: причини і терміни 22:43
Милованов зізнався, що голосував за Порошенка 12:48
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok