Кабмін збільшив доходи держбюджету-2020 на 14 млрд, а видатки - на 10

Кабінет Міністрів збільшив доходи державного бюджету-2020 до другого читання (без трансфертів) на 14,18 млрд гривень, витрати – на 10 млрд гривень.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів, передають Українські Новини.

Дефіцит держбюджету-2020 становитиме 2,09% ВВП.

Субвенція з держбюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми на забезпечення шкіл необхідним обладнанням становитиме 3,5 млрд гривень, на поліпшення соцзахисту окремих категорій населення – 3,8 млрд гривень.

Обсяг держборгу в гривневому еквіваленті становитиме 2 045,1 млрд гривень і становитиме 45,3% прогнозованого ВВП.

Обсяг платежів з погашення держборгу на 2020 рік прогнозується в сумі 282,1 млрд гривень, у тому числі погашення зовнішнього боргу – 120,3 млрд гривень, внутрішнього – 161,9 млрд гривень.

Платежі на обслуговування держборгу в 2020 заплановані на рівні 141,5 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін збільшив фінансування Міноборони майже на третину.

Раніше Кабмін схвалив проект держбюджету-2020 до другого читання.