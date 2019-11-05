Кабмин увеличил финансирование Минобороны почти на треть

В то время, как расходы на содержание чиновников в проекте госбюджета-2020 Кабмин урезал на 10%, Кабинет Министров увеличил финансирование Министерства обороны до 130 млрд гривен в 2020 году.

Об этом сказал министр обороны Андрей Загороднюк в ходе презентации проекта государственного бюджета на 2020 год, передают Українські Новини.

По его словам, бюджет министерства установлен в размере 130 млрд гривен и состоит из 116, 1 млрд гривен бюджета самого министерства, 9 млрд гривен государственных гарантий на закупку вооружения и военной техники, 1,4 млрд гривен бюджета государственной специальной службы транспорта, который идет на строительство жилья для военнослужащих и 3,5 млрд гривен бюджета главного управления разведки Минобороны.

Кроме этого, 2,4 млрд гривен направляется Минобороны от Министерства экономического развития на изготовление боеприпасов. В общем, на безопасность и оборону выделяется 5,45% от прогнозированного ВВП - это 245,8 млрд гривен, из которых 3% ВВП, 136 млрд гривен, выделяется на оборону.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин предлагал Верховной Раде сохранить финансирование Минобороны на уровне 102,5 млрд гривен в 2020 году.

Тем временем, Кабмин одобрил проект госбюджета-2020 ко второму чтению. А СНБО принял предложения к проекту госбюджета на 2020 год относительно финансирования нацбезопасности и обороны.