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05 ноября 2019, вторник, 15:28 715
Кабмин 2019-11-05T15:28:29+02:00
Українські Новини
Кабмин увеличил финансирование Минобороны почти на треть

Кабмин увеличил финансирование Минобороны почти на треть

Кабмин, Госбюджет, Минобороны, Госбюджет-2020
Минобороны. Фото: СБУ
Минобороны. Фото: СБУ

В то время, как расходы на содержание чиновников в проекте госбюджета-2020 Кабмин урезал на 10%, Кабинет Министров увеличил финансирование Министерства обороны до 130 млрд гривен в 2020 году.

Об этом сказал министр обороны Андрей Загороднюк в ходе презентации проекта государственного бюджета на 2020 год, передают Українські Новини.

По его словам, бюджет министерства установлен в размере 130 млрд гривен и состоит из 116, 1 млрд гривен бюджета самого министерства, 9 млрд гривен государственных гарантий на закупку вооружения и военной техники, 1,4 млрд гривен бюджета государственной специальной службы транспорта, который идет на строительство жилья для военнослужащих и 3,5 млрд гривен бюджета главного управления разведки Минобороны.

Кроме этого, 2,4 млрд гривен направляется Минобороны от Министерства экономического развития на изготовление боеприпасов. В общем, на безопасность и оборону выделяется 5,45% от прогнозированного ВВП - это 245,8 млрд гривен, из которых 3% ВВП, 136 млрд гривен, выделяется на оборону.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин предлагал Верховной Раде сохранить финансирование Минобороны на уровне 102,5 млрд гривен в 2020 году.

Тем временем, Кабмин одобрил проект госбюджета-2020 ко второму чтению. А СНБО принял предложения к проекту госбюджета на 2020 год относительно финансирования нацбезопасности и обороны.

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