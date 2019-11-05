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05 листопада 2019, вівторок, 15:28 14
Кабмін 2019-11-05T16:45:02+02:00
Українські Новини
Кабмін збільшив фінансування Міноборони майже на третину

Кабмін збільшив фінансування Міноборони майже на третину

Бюджет, Кабмін, Міноборони, Держбюджет-2020
Міноборони. Фото: СБУ
Міноборони. Фото: СБУ

В той час, як витрати на утримання чиновників у проекті держбюджету-2020 Кабмін урізав на 10%, Кабінет Міністрів збільшив фінансування Міністерства оборони до 130 млрд гривень у 2020 році.

Про це сказав міністр оборони Андрій Загороднюк в ході презентації проекту державного бюджету на 2020 рік, передають Українські Новини.

За його словами, бюджет міністерства встановлений в розмірі 130 млрд гривень і складається з 116, 1 млрд гривень бюджету самого міністерства, 9 млрд гривень державних гарантій на закупівлю озброєння і військової техніки, 1,4 млрд гривень бюджету державної спеціальної служби транспорту, який йде на будівництво житла для військовослужбовців та 3,5 млрд гривень бюджету головного управління розвідки Міноборони.

Крім цього, 2,4 млрд гривень спрямовується Міноборони від Міністерства економічного розвитку на виготовлення боєприпасів. Загалом, на безпеку і оборону виділяється 5,45% від прогнозованого ВВП - це 245,8 млрд гривень, з яких 3% ВВП, 136 млрд гривень виділяється на оборону.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін пропонував Верховній Раді зберегти фінансування Міноборони на рівні 102,5 млрд гривень у 2020 році.

Тим часом, Кабмін схвалив проект держбюджету-2020 до другого читання. А РНБО прийняв пропозиції до проекту держбюджету на 2020 рік щодо фінансування нацбезпеки і оборони.

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