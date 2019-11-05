Расходы на содержание чиновников в проекте госбюджета-2020 Кабмин урезал на 10%

Кабинет Министров в проекте государственного бюджета на 2020 год предусмотрел сокращение на 10% расходов на содержание чиновников, которые будут получать зарплату по безналу.

Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук в ходе презентации проекта госбюджета-2020 ко второму чтению, передают Українськi Новини.

"Уменьшили административные расходы на обслуживание деятельности правительства и центральных органов исполнительной власти на 10%", - сказал он.

По словам премьера, в бюджете также не предусмотрено повышение налогов, а дополнительные ресурсы правительство намерено получить от уменьшения расходов на государство, от борьбы с коррупцией и от уменьшения теневого сектора экономики.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский поручил Министерству финансов при подготовке проекта государственного бюджета на 2020 год сократить расходы на содержание чиновников на 10%. Тем временем, Кабмин одобрил проект госбюджета-2020 ко второму чтению.