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05 ноября 2019, вторник, 13:00 30
Кабмин 2019-11-05T13:00:25+02:00
Українські Новини
Расходы на содержание чиновников в проекте госбюджета-2020 Кабмин урезал на 10%

Расходы на содержание чиновников в проекте госбюджета-2020 Кабмин урезал на 10%

Алексей Гончарук, Госбюджет-2020

Кабинет Министров в проекте государственного бюджета на 2020 год предусмотрел сокращение на 10% расходов на содержание чиновников, которые будут получать зарплату по безналу. 

Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук в ходе презентации проекта госбюджета-2020 ко второму чтению, передают Українськi Новини.

"Уменьшили административные расходы на обслуживание деятельности правительства и центральных органов исполнительной власти на 10%", - сказал он.

По словам премьера, в бюджете также не предусмотрено повышение налогов, а дополнительные ресурсы правительство намерено получить от уменьшения расходов на государство, от борьбы с коррупцией и от уменьшения теневого сектора экономики.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский поручил Министерству финансов при подготовке проекта государственного бюджета на 2020 год сократить расходы на содержание чиновников на 10%. Тем временем, Кабмин одобрил проект госбюджета-2020 ко второму чтению.

 

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