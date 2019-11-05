Погода в листопаді встановила в Києві вже другий "теплий" рекорд за тиждень

У понеділок, 4 листопада, в Києві було зафіксовано два температурних рекорди. Про це повідомляється в інформації Центральної Геофізичної обсерваторії.

Після полудня стовпчик термометра піднявся до +17,6 градусів, що на 2,7 градуса вище попереднього максимального значення до цього дня, зафіксованого в 1957 році.

Крім того, середньодобова температура склала +12,9 градуса, що на 0,6 градусів вище попереднього рекорду температури повітря, який тримався з 1996 року.

Також температура в ніч на 5 листопада не опустилася нижче 12,3 градуси. Показник повторив рекорд за останні 137 років спостережень. За кліматичними даними такі показники відповідають 21 вересня.

Як повідомляли Українські Новини, так тепло не було більше 60 років: Київ побив температурний рекорд для листопада.

Тим часом, синоптик попередила про штормовий вітер і дощі з квітневої температурою.

Також українців чекають рекордні морози і аномальні снігопади: синоптики дали прогноз погоди на всю зиму.