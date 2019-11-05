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  • Обіцяного підвищення зарплат для вчителів не буде, - Гончарук
05 листопада 2019, вівторок, 13:48 18
Політика 2019-11-05T17:15:04+02:00
Українські Новини
Обіцяного підвищення зарплат для вчителів не буде, - Гончарук

Обіцяного підвищення зарплат для вчителів не буде, - Гончарук

податки, Зарплата вчителів, Мінімальна заробітна плата, Олексій Гончарук
Олексій Гончарук. Фото: Facebook/Олексій Гончарук
Олексій Гончарук. Фото: Facebook/Олексій Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що підвищення зарплат вчителям, яке обіцяли в липні, зараз не варто чекати, але деяке збільшення все ж буде.

Про це він повідомив під час виступу в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV у понеділок, 4 листопада, передає "Страна".

"Ми намагалися знайти максимально кошти для підвищення зарплат педагогам. Підвищення зарплат буде, але далеко не таке, якого нам хотілося б. Для того щоб забезпечити достатнє підвищення, наскільки заслуговують наші вчителі, нам потрібно більше економічного зростання. Нам потрібно, щоб економіка виробляла більше ресурсів, більше податків", - сказав Гончарук.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів підвищив зарплати викладачам внз на 11% з 2019. Також Кабмін запропонував Верховній Раді уповноважити Міністерство освіти і науки стверджувати вимоги до рівня володіння українською мовою, посилаючи при цьому вчителів української мови за кордон викладати мову.

Нагадаємо, Гриневич пропонує виділити 25 млрд гривень у 2020 для підвищення зарплат вчителям.

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