Гриневич предлагает выделить 25 млрд гривен в 2020 для повышения зарплат учителям

Министр образования и науки Лилия Гриневич выступает за увеличение финансирования Минобразования на 25 млрд гривен в 2020 году для повышения зарплат учителям.

Об этом говорится в сообщении Минобразования, передают Українськi Новини.

Минобразования подготовило реформу оплаты труда учителей для выравнивания дисбаланса в оплате труда педагогов, в частности между молодыми и опытными учителями, между учителями и дошкольными воспитателями.

В сообщении отмечается, что Гриневич представила проект реформы премьер-министру Владимиру Гройсману и тот выразил готовность ее поддержать.

По мнению Гриневич, из-за досрочных выборов Верховной Рады внедрение этого повышения зарплат под угрозой, так как госбюджет и образовательные законы принимаются в парламенте и избрание новой Рады предполагает формирование нового правительства.

Для повышения зарплат педагогам в 2020 году потребуются дополнительно 25 млрд гривен, в целом для внедрения изменений финансирование образования нужно увеличивать поэтапно до 2023 года с тем чтоб выйти на размер минимальной зарплаты педагога на уровне 4 прожиточных минимумов.

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