Режисер "Слуги народу" Кірющенко хоче очолити Держкіно

Режисер і сценарист серіалу "Слуга народу" Олексій Кірющенко подав декларацію як кандидат на посаду голови Державного агентства з питань кіно після відставки Іллєнка.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

Декларацію подано 30 жовтня. Кірющенко народився в Харкові в 1964 році, довгий час жив і працював у Москві, отримав російське громадянство. Він зняв 3 сезону серіалу "Слуга народу", в якому знімався чинний Президент Володимир Зеленський. Крім того, Кірющенко є режисером російських серіалів "Моя прекрасна няня" та "Вороніни".

Згідно з інформацією ЗМІ, в 2015 році він отримав вид на проживання в Україні. У декларації Кірющенко вказав земельну ділянку в Росії площею 969 кв. м, квартиру в Києві площею 47 кв. м, а також житловий будинок площею 45,1 кв. м і земельну ділянку площею 322 кв. м у Слов'янську (Донецька область), які належать його дружині.

Він задекларував дохід від заняття підприємницькою діяльністю 3,6 млн гривень і 120 тис. гривень заробітної плати від ТОВ "Кіностолиця", 340 тис. доларів готівкою і 599 тис. рблів у банку РСІ в Москві.

Також, згідно з даними Єдиного реєстру е-декларацій, на посаду голови Держкіно претендують генеральний продюсер телеканалу "Сонце" Христина Хлапоніна, генпродюсер Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Синькевич, директор київських кінотеатрів "Магнат" і Boomer Сергій Зленко і власник ТОВ "Дія фільм" Олексій Пантєлєєв.

Як повідомляли Українські Новини, Держкіно дало 27 млн помічникові Зеленського на фільми з участю Боклана з "Слуги народу". Тим часом НАБУ закрило справа проти кінокомпанії Зеленського.