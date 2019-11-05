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05 листопада 2019, вівторок, 13:50 23
Судова влада 2019-11-05T15:15:02+02:00
Українські Новини
Прокурор побив відвідувача прокуратури в Києві

Прокурор побив відвідувача прокуратури в Києві

Прокуратура, Прокурор, Прокуратура Києва, побиття
Прокуратура. Фото: НАБУ
Прокуратура. Фото: НАБУ

Співробітник київської місцевої прокуратури №7 побив відвідувача прокуратури після того, як наприкінці вересня невідомі побили прокурора в Києві.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

18 вересня Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17 вересня приблизно о 14:40 відвідувач, перебуваючи в приміщенні Київської місцевої прокуратури № 7, що за адресою: Київ, вул. Костянтинівська, 19 б, отримав тілесні ушкодження від працівника прокуратури.

Після цього, з 17 по 24 вересня, потерпілий знаходився на стаціонарному лікуванні у лікарні. В даний час у вказаній справі призначена судово-медична експертиза для встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень.

Як повідомляли Українські Новини, підозрюваного в замах на прокурора у Кропивницького відпустили. Тим часом Генеральна прокуратура хоче звільнити 218 прокурорів.

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