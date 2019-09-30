Неизвестные избили прокурора в Киеве: потерпевший в больнице

Неизвестные избили следователя прокуратуры в Киеве. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба прокуратуры Киева. Происшествие произошло вечером и никак не связано с прокурорской работой потерпевшего.

По данным пресс-службы, сотрудник прокуратуры вечером услышал крики и вышел на улицу, где на него набросилось несколько неизвестных и избили. Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований. На данный момент потерпевший в больнице.

Как сообщали Українськi Новини, неизвестные избили прокурора в здании суда в Доброполье Донецкой области.

Тем временем, всех прокуроров ГПУ предупредили о возможном увольнении.