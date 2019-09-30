Неизвестные избили прокурора в Киеве: потерпевший в больнице

Неизвестные избили следователя прокуратуры в Киеве. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба прокуратуры Киева. Происшествие произошло вечером и никак не связано с прокурорской работой потерпевшего.\r\nПо данным пресс-службы, сотрудник прокуратуры вечером услышал крики и вышел на улицу, где на него набросилось несколько неизвестных и избили. Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований. На данный момент потерпевший в больнице.\r\nКак сообщали Українськi Новини, неизвестные избили прокурора в здании суда в Доброполье Донецкой области.\r\nТем временем, всех прокуроров ГПУ предупредили о возможном увольнении.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n