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30 сентября 2019, понедельник, 12:05 1696
Происшествия 2019-09-30T12:08:49+03:00
Українські Новини
Неизвестные избили прокурора в Киеве: потерпевший в больнице

Неизвестные избили прокурора в Киеве: потерпевший в больнице

Прокуратура. Фото: gordonua.com
Прокуратура. Фото: gordonua.com

Неизвестные избили следователя прокуратуры в Киеве. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба прокуратуры Киева. Происшествие произошло вечером и никак не связано с прокурорской работой потерпевшего.

По данным пресс-службы, сотрудник прокуратуры вечером услышал крики и вышел на улицу, где на него набросилось несколько неизвестных и избили. Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований. На данный момент потерпевший в больнице.

Как сообщали Українськi Новини, неизвестные избили прокурора в здании суда в Доброполье Донецкой области.

Тем временем, всех прокуроров ГПУ предупредили о возможном увольнении.

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