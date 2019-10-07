Подозреваемого в покушении на прокурора в Кропивницком отпустили

Ленинский районный суд Кропивницкого отпустил из-под стражи подозреваемого в покушении на прокурора.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.\r\nУказано, что 4 октября следственный судья рассмотрел ходатайство полиции об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Ш.\r\nПо версии следствия, гражданин В. (вице-президент футбольного клуба "Зирка" Константин Волков) по предварительному сговору с подозреваемым Ш. прибыли в домовладение прокурора.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nОтмечается, что они были намерены убить сотрудника правоохранительных органов из мести в связи с выполнением им своих служебных обязанностей при осуществлении процессуального руководства досудебным расследованием в уголовном производстве, где фигурантами являются друзья гражданина В. и подозреваемого Ш.\r\nОсознавая, что прокурор вместе со своей женой и двумя несовершеннолетними детьми находится дома, подозреваемые осуществили несколько выстрелов из огнестрельного оружия в сторону дома.\r\nВ дальнейшем, продолжая реализацию первоочередного умысла, они открыли окно домовладения, совершили несколько выстрелов в сторону прокурора. Выстрелы однако не нанесли прокурору и членам его семьи телесных повреждений.\r\nСторона защиты подозреваемого Ш. предоставила суду доказательства его якобы непричастности к этому делу.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nСледственный судья постановил отказать в удовлетворении ходатайства старшего следователя и освободить подозреваемого Ш. из-под стражи в зале суда.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Кропивницком возле СИЗО из автоматов расстреляли адвоката.\r\nВ конце сентября неизвестные избили следователя прокуратуры в Киеве.