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07 октября 2019, понедельник, 11:57 1123
Судебная власть 2019-10-07T12:03:08+03:00
Українські Новини
Подозреваемого в покушении на прокурора в Кропивницком отпустили

Подозреваемого в покушении на прокурора в Кропивницком отпустили

Ленинский районный суд Кропивницкого отпустил из-под стражи подозреваемого в покушении на прокурора.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

Указано, что 4 октября следственный судья рассмотрел ходатайство полиции об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Ш.

По версии следствия, гражданин В. (вице-президент футбольного клуба "Зирка" Константин Волков) по предварительному сговору с подозреваемым Ш. прибыли в домовладение прокурора.

Отмечается, что они были намерены убить сотрудника правоохранительных органов из мести в связи с выполнением им своих служебных обязанностей при осуществлении процессуального руководства досудебным расследованием в уголовном производстве, где фигурантами являются друзья гражданина В. и подозреваемого Ш.

Осознавая, что прокурор вместе со своей женой и двумя несовершеннолетними детьми находится дома, подозреваемые осуществили несколько выстрелов из огнестрельного оружия в сторону дома.

В дальнейшем, продолжая реализацию первоочередного умысла, они открыли окно домовладения, совершили несколько выстрелов в сторону прокурора. Выстрелы однако не нанесли прокурору и членам его семьи телесных повреждений.

Сторона защиты подозреваемого Ш. предоставила суду доказательства его якобы непричастности к этому делу.

Следственный судья постановил отказать в удовлетворении ходатайства старшего следователя и освободить подозреваемого Ш. из-под стражи в зале суда.

Как сообщали Українськi Новини, в Кропивницком возле СИЗО из автоматов расстреляли адвоката.

В конце сентября неизвестные избили следователя прокуратуры в Киеве.

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