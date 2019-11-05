Завтра половину країни заллє дощами, але тепла погода не відступить

Завтра, 6 листопада, на Заході пройдуть дощі, які прийшли в Україну ще на вихідних. Температура повітря вдень до +23 градусів. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.



В Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 градусів, удень +17...+19 градусів.

На заході України хмарно з проясненнями, вночі та вранці слабкий дощ, місцями істотний дощ, вдень дощ, місцями грози, вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі +5...+12 градусів, вдень +10...+16 градусів, у Прикарпатті до +20 градусів.

У Карпатах вночі істотний дощ, вдень дощ, температура вночі +4...+9 градусів, вдень +7...+12 градусів.

У Моршині вночі істотний дощ, вдень дощ, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +14...+16 градусів.

У Трускавці вночі істотний дощ, вдень дощ, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +14...+16 градусів.

У Сваляві вночі істотний дощ, вдень дощ, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +13...+15 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, місцями невеликий дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +5...+11 градусів, вдень +13...+20 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +5...+11 градусів, вдень +14...+21 градус.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +5...+11 градусів, вдень +12...+18 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +7...+14 градусів, вдень +16...+23 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, удень +17...+22 градуси.

У Ялті без опадів. Температура вночі +11...+13 градусів, вдень +17...+19 градусів.

Карта: Укргідрометцентр

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