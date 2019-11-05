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05 листопада 2019, вівторок, 13:31 15
Суспільство 2019-11-05T15:00:02+02:00
Українські Новини
Завтра половину країни заллє дощами, але тепла погода не відступить

Завтра половину країни заллє дощами, але тепла погода не відступить

Погода, Тепло, Прогноз погоди, Україна, Дощі, погода на завтра
Дощ. Фото: pixabay
Дощ. Фото: pixabay

Завтра, 6 листопада, на Заході пройдуть дощі, які прийшли в Україну ще на вихідних. Температура повітря вдень до +23 градусів. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.


В Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 градусів, удень +17...+19 градусів.

На заході України хмарно з проясненнями, вночі та вранці слабкий дощ, місцями істотний дощ, вдень дощ, місцями грози, вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі +5...+12 градусів, вдень +10...+16 градусів, у Прикарпатті до +20 градусів.

У Карпатах вночі істотний дощ, вдень дощ, температура вночі +4...+9 градусів, вдень +7...+12 градусів.

У Моршині вночі істотний дощ, вдень дощ, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +14...+16 градусів.

У Трускавці вночі істотний дощ, вдень дощ, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +14...+16 градусів.

У Сваляві вночі істотний дощ, вдень дощ, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +13...+15 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, місцями невеликий дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +5...+11 градусів, вдень +13...+20 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +5...+11 градусів, вдень +14...+21 градус.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +5...+11 градусів, вдень +12...+18 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +7...+14 градусів, вдень +16...+23 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, удень +17...+22 градуси.

У Ялті без опадів. Температура вночі +11...+13 градусів, вдень +17...+19 градусів.

Карта: УкргідрометцентрКарта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, синоптик дав прогноз на всю зиму, а також синоптики розповіли про погоду в листопаді.

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