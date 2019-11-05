Завтра половину країни заллє дощами, але тепла погода не відступить

Завтра, 6 листопада, на Заході пройдуть дощі, які прийшли в Україну ще на вихідних. Температура повітря вдень до +23 градусів. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.В Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, вітер південно-західний, 7-12 м\/с, пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +9...+11 градусів, удень +17...+19 градусів. На заході України хмарно з проясненнями, вночі та вранці слабкий дощ, місцями істотний дощ, вдень дощ, місцями грози, вітер південно-західний, 7-12 м\/с, пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +5...+12 градусів, вдень +10...+16 градусів, у Прикарпатті до +20 градусів. У Карпатах вночі істотний дощ, вдень дощ, температура вночі +4...+9 градусів, вдень +7...+12 градусів. У Моршині вночі істотний дощ, вдень дощ, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +14...+16 градусів. У Трускавці вночі істотний дощ, вдень дощ, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +14...+16 градусів. У Сваляві вночі істотний дощ, вдень дощ, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +13...+15 градусів. На півночі України мінлива хмарність, місцями невеликий дощ, вітер південно-західний, 7-12 м\/с, пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +5...+11 градусів, вдень +13...+20 градусів. У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м\/с, пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +5...+11 градусів, вдень +14...+21 градус. На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м\/с, пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +5...+11 градусів, вдень +12...+18 градусів. На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м\/с, пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +7...+14 градусів, вдень +16...+23 градуси. У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м\/с, пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, удень +17...+22 градуси. У Ялті без опадів. Температура вночі +11...+13 градусів, вдень +17...+19 градусів. Карта: Укргідрометцентр Як повідомляли Українські Новини, синоптик дав прогноз на всю зиму, а також синоптики розповіли про погоду в листопаді.