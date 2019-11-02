Резкое ухудшение погоды: синоптики обещают дожди и мощные порывы ветра

После того, как синоптик сообщил про аномальные морозы, 3 ноября в Киеве ожидается небольшой дождь, ветер южный, 7-12 м\/с, порывы 15- 20 м\/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +10…+12 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. В Западных областях ясно, небольшой дождь, ветер южный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с. Температура ночью +1..+6, днем +10..+16. В Карпатах дождь, температура ночью -2..3, днем +6..+11. В Моршине небольшой дождь, температура ночью +7..+9, днем +13..+15. В Трускавце ночью небольшой дождь, температура ночью +6..+8, днем +12..+14. В Сваляве умеренный, местами дождь, температура ночью +4..+6, днем +11..+13. В Северных областях ясно, небольшой дождь, ветер южный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с. Температура ночью 0..5, днем +8..+13.В Центральных областях ясно, местами небольшой дождь, ветер южный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с. Температура ночью 0..+5, в Днепропетровской области местами -3 ..- 1, днем +8..+14. Восточные области - переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м\/с, местами порывы 15-20 м\/с. Температура ночью -1 ..- 7, днем +5..+10. В Южных областях переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с. Температура ночью 0..+5, в Одесской области и юге Николаевской до +8, днем +8..+14, в Одесской области до +16 в Запорожской области +5..+10. В Крыму - переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с. Температура ночью 0..+5, днем +10..+15. Ялта - без осадков. Температура ночью +3..+5, днем +13..+15. Как сообщали Українські Новини, спасатели предупредили о сильном ветре. Напомним, антициклон разрушается снегом и хлесткими дождями, и на выходных будет прохладно.