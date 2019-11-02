Резкое ухудшение погоды: синоптики обещают дожди и мощные порывы ветра

После того, как синоптик сообщил про аномальные морозы, 3 ноября в Киеве ожидается небольшой дождь, ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15- 20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +10…+12 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

В Западных областях ясно, небольшой дождь, ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью +1..+6, днем ​​+10..+16.

В Карпатах дождь, температура ночью -2..3, днем ​​+6..+11.



В Моршине небольшой дождь, температура ночью +7..+9, днем ​​+13..+15.



В Трускавце ночью небольшой дождь, температура ночью +6..+8, днем ​​+12..+14.



В Сваляве умеренный, местами дождь, температура ночью +4..+6, днем ​​+11..+13.



В Северных областях ясно, небольшой дождь, ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0..5, днем ​​+8..+13.

В Центральных областях ясно, местами небольшой дождь, ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0..+5, в Днепропетровской области местами -3 ..- 1, днем ​​+8..+14.



Восточные области - переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью -1 ..- 7, днем +​​5..+10.



В Южных областях переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0..+5, в Одесской области и юге Николаевской до +8, днем ​​+8..+14, в Одесской области до +16 в Запорожской области +5..+10.



В Крыму - переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0..+5, днем ​​+10..+15.



Ялта - без осадков. Температура ночью +3..+5, днем ​​+13..+15.

Как сообщали Українські Новини, спасатели предупредили о сильном ветре. Напомним, антициклон разрушается снегом и хлесткими дождями, и на выходных будет прохладно.