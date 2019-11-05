Витрати на утримання чиновників у проекті держбюджету-2020 Кабмін урізав на 10%

Кабінет Міністрів у проекті державного бюджету на 2020 рік передбачив скорочення на 10% витрат на утримання чиновників, які будуть отримувати зарплату по безналу.

Про це сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук в ході презентації проекту держбюджету-2020 до другого читання, передають Українські Новини.

"Зменшили адміністративні витрати на обслуговування діяльності уряду та центральних органів виконавчої влади на 10%", - сказав він.

За словами прем'єра, в бюджеті також не передбачено підвищення податків, а додаткові ресурси уряд має намір отримати від зменшення витрат на державу, від боротьби з корупцією і від зменшення тіньового сектора економіки.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству фінансів під час підготовки проекту державного бюджету на 2020 рік скоротити витрати на утримання чиновників на 10%. Тим часом, Кабмін схвалив проект держбюджету-2020 до другого читання.