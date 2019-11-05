Російський рубль у київських обмінниках подорожчав

У вівторок, 5 листопада, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в понеділок, 4 листопада, виріс на 3 копійки і становить 3,50 грн за 10 рублів. Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу рубля впав на 1 копійку і становить 3,96 грн за 10 рублів.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 24,5944 24,9088 27,3013 27,7954 3,50 3,96 Максимальний 24,7000 25,3000 27,5000 28,2000 3,83 5,00 Мінімальний 24,0000 24,7700 26,8000 27,5500 2,30 3,83

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 4 листопада на 6,07 коп.

Крім того, американський фінансовий холдинг JP Morgan поліпшив прогноз курсу гривні з 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на кінець 2019 року.

Тим часом, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 5 листопада, на 5,99 коп. до 24,7980 UAH/USD.