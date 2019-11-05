Чого чекати від курсу долара в листопаді: експерти дали прогноз "зеленого"

У той час як у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився до 24,9152 UAH/USD, а курс продажу євро на коп. до 8,00 27,7994 UAH/EUR, аналітики ГК Forex Club вважають, що в листопаді гривня зможе зберегти позиції поблизу позначки 25 грн/дол. – на тлі високих очікувань відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) і надходження іноземних інвестицій в Україну, повідомляє "Сьогодні".

Експерти нагадують, що з початку 2019 року українська валюта зміцнилася відносно долара США на 12,11%, що дозволило їй посісти перше місце в рейтингу найсильніших валют у світі. За словами фахівців, це вдалося за рахунок проведення жорсткої грошово-кредитної політики НБУ і притоку зовнішніх інвестицій. А обсяг вкладень нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики України (ОВДП) з початку 2019 року зріс до 99,5 млрд грн.

"Незважаючи на зниження облікової ставки НБУі подальше за цим зниження прибутковості державних облігацій, попит на український державний борг залишається високим. Поки інвестори вірять в Україну і бачать хороші інвестиційні можливості в зв'язку з високою ймовірністю відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом, а також деескалації військового конфлікту на Донбасі і відкриття ринку землі. Але цю віру може похитнути політична нестабільність", – пояснює керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

Якщо зміниться новинний фон, ринок почне відчувати нестачу валютної пропозиції, і гривня перейде в більш широкий діапазон коливань – 25,5-26,5 грн за долар, попередив аналітик.

За його словами, останній місяць осені є періодом девальвації, коли гривня зазвичай в середньому втрачає 3,3%. Це пов'язано з початком опалювального сезону, а також підготовкою імпортерів до сезону грудневих продажів і активного поповнення запасів товарів і складів.

Посилює тиск на курс і стійке негативне сальдо торгового балансу України, яке перекривається виключно припливом зовнішніх інвестицій, а також уповільнення зростання економіки Європи.

Фінансові аналітики розповіли, що на курс долара в листопаді також буде впливати аномально тепла погодата політика ФРС США. Втім, як переконаний, керівник підрозділу з корпоративного аналізу ICU Олександр Мартиненко, в листопаді чинники девальвації і зміцнення гривні будуть компенсовані.

"Таким чином, якщо ослаблення гривні відбудеться, воно буде незначним", – вважає Мартиненко.

На його думку, на кінець листопада варто очікувати курс в діапазоні 25-25,5 грн/дол..

Як повідомляли Українські Новини, за офіційним курсом НБУ гривня обвалилася у вівторок. Тим часом американський фінансовий холдинг JP Morgan поліпшив прогноз курсу гривні з 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на кінець 2019 року.