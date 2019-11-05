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05 листопада 2019, вівторок, 10:30 6
Економіка 2019-11-05T10:55:39+02:00
Українські Новини
"Нафтогаз" розмістив єврооблігації на 500 млн доларів

"Нафтогаз" розмістив єврооблігації на 500 млн доларів

Нафтогаз, Андрій Коболєв, єврооблігації
"Нафтогаз". Фото: minenergo.com.ua

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" розмістила 7-річні єврооблігації на суму 500 млн доларів зі ставкою 7,625% річних.

Про це Українським Новинам повідомили в прес-службі компанії.

"Нафтогазу" вдалося отримати найнижчу ставку по відношенню до суверену серед всіх розміщень українських державних компаній в цьому році. Процентна ставка лише на 127 базисних пунктів перевищує поточні котирування суверенного боргу України з аналогічним строком погашення", - повідомили в "Нафтогазі".

Повідомляється, що компанія буде виплачувати відсотки 2 рази в рік, у травні та листопаді.

Випуском єврооблігацій займається Kondor Finance plc.

При цьому повідомляється, що попит на єврооблігації в 2,9 рази перевищив пропозицію.

"Ми вражені високим інтересом інвесторів до цінних паперів "Нафтогазу". Завдяки ним компанія знижує вартість свого кредитного портфеля, що дозволить "Нафтогазу" ефективно конкурувати на українському ринку", - зазначив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Також в "Нафтогазі" очікують, що залучені кошти надійдуть 8 листопада, після завершення стандартних юридичних процедур.

Крім того, повідомляється, що організатором випуску єврооблігацій виступив Citi, при цьому юридичний супровід договору здійснювали компанії Freshfields Bruckhaus Deringer, AEQUO, White & Case, Avellum, Linklaters і Allen&Overy.

Як повідомляли Українські Новини, Депутат Дубинський буде вимагати повернути в бюджет гігантські премії Коболєва та інших начальників "Нафтогазу".

У липні "Нафтогаз" розмістив єврооблігації на $1 млрд.

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