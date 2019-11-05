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05 ноября 2019, вторник, 09:19 804
Верховная Рада и партии 2019-11-05T09:22:23+02:00
Українські Новини
Депутат Дубинский будет требовать вернуть в бюджет гигантские премии Коболева и других начальников "Нефтегаза"

Депутат Дубинский будет требовать вернуть в бюджет гигантские премии Коболева и других начальников "Нефтегаза"

Нефтегаз, Премии, Андрей Коболев, Александр Дубинский, Партия
Александр Дубинский. Фото: dubinskyi/Facebook
Александр Дубинский. Фото: dubinskyi/Facebook

Депутат Александр Дубинский от "Слуги народа" намерен требовать возвращения в государственный бюджет Украины огромных премий главы НАК "Нефтегаз" Андрея Коболева и других начальников компании. Об этом Дубинский написал в своем Telegram-канале.

"Очень интересно сейчас развивается ситуация с транзитом российского газа через территорию Украины. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что для достижения договоренностей по транзиту газа Украина должна "исключить из повестки дня судебные претензии". То есть, обнулить все судебные иски, за которые Коболев и Ко выписали себе многомиллионные долларовые премии. Нужно будет обязательно потребовать вернуть их в бюджет Украины", - написал Дубинский.

Как сообщали Українські Новини, Коболев отказался комментировать размер своей зарплаты, ссылаясь на корпоративные правила, однако сознался, что его зарплата - "это более семи цифр до запятой". Также Коболев продает бизнес в Египте.

Тем временем бонусы главы НАКа Коболева ежедневно обходятся бюджету госкомпании как 1000 президентов Зеленских.

Больше новостей о: Нефтегаз Премии Андрей Коболев Александр Дубинский Партия "Слуга народа"

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