Депутат Дубинский будет требовать вернуть в бюджет гигантские премии Коболева и других начальников "Нефтегаза"

Депутат Александр Дубинский от "Слуги народа" намерен требовать возвращения в государственный бюджет Украины огромных премий главы НАК "Нефтегаз" Андрея Коболева и других начальников компании. Об этом Дубинский написал в своем Telegram-канале.

"Очень интересно сейчас развивается ситуация с транзитом российского газа через территорию Украины. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что для достижения договоренностей по транзиту газа Украина должна "исключить из повестки дня судебные претензии". То есть, обнулить все судебные иски, за которые Коболев и Ко выписали себе многомиллионные долларовые премии. Нужно будет обязательно потребовать вернуть их в бюджет Украины", - написал Дубинский.

Как сообщали Українські Новини, Коболев отказался комментировать размер своей зарплаты, ссылаясь на корпоративные правила, однако сознался, что его зарплата - "это более семи цифр до запятой". Также Коболев продает бизнес в Египте.

Тем временем бонусы главы НАКа Коболева ежедневно обходятся бюджету госкомпании как 1000 президентов Зеленских.