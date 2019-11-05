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05 листопада 2019, вівторок, 09:14 30
Верховна Рада і партії 2019-11-05T11:00:04+02:00
Українські Новини
Депутат Поляков заявив, що його хочуть виключити з фракції "Слуга народу" за збір підписів за відставку генпро

Депутат Поляков заявив, що його хочуть виключити з фракції "Слуга народу" за збір підписів за відставку генпрокурора Рябошапки

Руслан Рябошапка, Сергій Стерненко, Партія
Антон Поляків. Фото: Facebook/sluganarodu.polyakov.206 Головна
Антон Поляків. Фото: Facebook/sluganarodu.polyakov.206 Головна

Депутат з фракції "Слуга народу" Антон Поляков, який раніше скаржився Зеленському про можливий замах на своєму Telegram каналі повідомив про намір виключити його з партії за збір підписів проти генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Поляков розповів про збори депутатів 11 листопада, і про те, що буде обговорюватися.

"Круто коли з вами вважаються.. Круто коли вас чують..то що для цього нам треба ініціювати збори 130 народних депутатів України це не головне.. То що ці депутати пройшли до парламенту шляхом прямого волевиявлення людей, які бачили нас вживу, а не партійні списки, це теж не так важливо. Тільки після всього цього, з нами, 11 листопада, на особливо великої фракції, будуть обговорювати "класичні хіти "соцеконом", "партбудівництво" ну і, звичайно, обговорення свіжих і не дуже скандалів у фракціі", - повідомив депутат.

Поляков заявив, що на відміну від Яременко, з яким нещодавно стався скандал через публікації його приватних листувань, він всього лише збирав підписи для звільнення проти Рябошапки.

"Пару тижнів тому мене хотіли видалити з фракції. Тільки проблема була в тому, що я під куполом в телефоні нікого не послав, повій не замовляв і з Рябошапкой не листувався, а навпаки почав підписи проти нього збирати. А комусь це не подобається.. Комусь більше подобається коли Рябошапка з Стерненко разом ходять на конференцію Transparency International Ukraine, присвячену боротьбі з корупцією. Отже, чекаємо всіх у понеділок 11/11 про 18.30 в КВЦ "Парковому"", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, після голосування за зняття депутатської недоторканності з депутата Ярослава Дубневича (депутатська група "За майбутнє"), депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Дубинський опублікував у своєму телеграм-каналі бланк для збору підписів під проектом постанови про висловлення недовіри генпрокурору Рябошапці.

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