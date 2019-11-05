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05 листопада 2019, вівторок, 08:55 11
Фінанси 2019-11-05T11:00:04+02:00
Українські Новини
НБУ в жовтні поповнив резерви на міжбанку на $200 млн

НБУ в жовтні поповнив резерви на міжбанку на $200 млн

НБУ, Валюта, Міжбанк, Долар
НБУ. Фото: bank.gov.ua
НБУ. Фото: bank.gov.ua

У жовтні чиста купівля валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку забезпечила поповнення резервів на 200 млн доларів.

Про це йдеться в новому макроекономічному та монетарному огляді НБУ, передають Українські Новини.

За підсумками жовтня регулятор купив на валютному ринку майже на 200 млн доларів більше, ніж продав, а з початку року – на 4,1 млрд доларів.

В цілому, як відзначили в НБУ, ситуація на валютному ринку була сприятливою, а короткостроковий сплеск волатильності на валютному ринку був обумовлений певним зростанням попиту з боку імпортерів енергоносіїв і товарів споживчого спрямування, а також переважанням попиту над пропозицією на готівковому ринку.

В липні-вересні чиста купівля валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку забезпечила поповнення резервів на 2,5 млрд доларів.

В 2018 році Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку 3 173,78 млн доларів, продав – 1 801,82 млн доларів.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 5 листопада, на 5,99 коп. до 24,7980 UAH/USD.

Російський рубль у київських обмінниках злетів на початку тижня.

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