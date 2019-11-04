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04 листопада 2019, понеділок, 23:55 5
Життя 2019-11-05T00:02:26+02:00
Українські Новини
Facebook створив новий логотип корпорації

Facebook створив новий логотип корпорації

Facebook, Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger
Фейсбук. Фото: Фейсбук
Фейсбук. Фото: Фейсбук

Корпорація Facebook представила новий логотип компанії для того, щоб користувачам було легко відрізняти саму соціальну мережу Facebook від програм, якими володіє компанія. Про це зазначається в блозі Facebook.

Так, новий логотип зроблений з використанням великих літер і представлений у багатьох яскравих кольорах.

Новий логотип компанії Фейсбук. Фото: ФейсбукНовий логотип компанії Фейсбук. Фото: Фейсбук

На думку компанії, такий логотип допоможе користувачам відрізняти логотип самої корпорації та її програм і соціальної мережі Facebook.

"Люди повинні знати, які компанії виробляють продукцію, якою вони користуються. Наші основні програми: Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace, Portal і Calibra", - йдеться в повідомленні Facebook.

Також зазначається, що найближчим часом в компанії почнуть використовувати новий логотип у всіх програмах, якими володіють, і на офіційному сайті.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці жовтня Facebook запустила свій розділ новин.

Раніше компанія Facebook вибула з десятки найдорожчих брендів світу.

Також Facebook втратила MasterCard, Visa і eBay в якості партнерів у проекті криптовалюти.

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