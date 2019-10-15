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15 октября 2019, вторник, 19:52 117
Америка 2019-10-15T19:58:28+03:00
Українські Новини
Facebook потеряла MasterCard, Visa и eBay в качестве партнеров в проекте криптовалюты

Facebook потеряла MasterCard, Visa и eBay в качестве партнеров в проекте криптовалюты

Криптовалюта. Фото: pixabay
Криптовалюта. Фото: pixabay

Международные платежные системы MasterCard и Visa, а также Stripe, eBay и Mercado Pago отказались от участия в проекте по созданию криптовалюты Libra от компании Facebook, сообщает Bloomberg.

Идея социальной сети Facebook была подвергнута жесткой критике со стороны мировых регуляторов и законодателей, что заставило крупные компании поставить под сомнение "выживание" проекта Libra на рынке. Также некоторые политики отмечают, что этот проект может быть использован для незаконного отмывания денег или схем незаконного оборота.

"Я не думаю, что Facebook может сделать это самостоятельно", - утверждает Майкл Пачтер, аналитик Wedbush Securities, в интервью Bloomberg TV. 

Отмечается, что недавно сенаторы США попросили MasterСard, Visa и Stripe пересмотреть свое участие в проекте из-за "риска для финансовой системы". В MasterСard решили уделять основное внимание развитию собственного бизнеса, в eBay сосредоточатся на собственных платежных продуктах, а в Stripe отметили, что готовы присоединиться к проекту в будущем.

Как сообщали Українські Новини, в США приостановили выпуск криптовалюты Telegram из-за нарушения закона. Ранее в Лос-Анджелесе арестовали главу криптовалютной пирамиды, жертвами которой стали 3 млн человек. Напомним, что аналитики предрекли, что криптовалюта Bitcoin упадет до нуля в 2019 году.

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