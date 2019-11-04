У Донецькій області десятки тисяч жителів залишаться без води: причини і терміни

Комунальне підприємство "Вода Донбасу" Донецької обласної ради має намір припинити централізоване водопостачання Авдіївки, селища Верхньоторецьке і села Василівка (близько 37 тис. жителів) 5-8 листопада через ремонт лінії електропередач.

Про це йдеться в повідомленні "Води Донбасу", передають Українські Новини.

Так, повідомляється, що енергопостачальним підприємством будуть проводитися планові ремонтні роботи.

"У зв'язку з плановими ремонтними роботами, які буде проводити енергопостачальне підприємство на лінії електропередачі 110 кВ, планується зупинка Донецької фільтрувальної станції", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що водопостачання планується припинити 5 листопада з 8:00 і відновити 8 листопада о 10:00.

Як повідомляли Українські Новини, в Луганській області через кілька днів повернули воду майже 80 тис. жителів.

Раніше в Донецькій області тисячі людей залишилися без електроенергії та водопостачання.

Також влітку в Полтаві половина жителів міста залишилася без води.