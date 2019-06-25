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25 июня 2019, вторник, 09:48 205
Происшествия 2019-06-25T09:51:24+03:00
Українські Новини
В Полтаве половина жителей города осталась без воды

В Полтаве половина жителей города осталась без воды

В Полтаве в понедельник, 24 июня, без водоснабжения остались жители пяти крупнейших микрорайонов города из-за долгов водоканала за электроэнергию. Об этом сообщила пресс-служба Полтававодоканал.

Остановка водоснабжения вызвана отключением от электроэнергии 4-й водозабора.

"24 июня 2019 года в 15:50 сотрудниками АО Полтаваоблэнерго был обесточен 4-й водозабор и началось отключение от электроэнергии других объектов водоканала, что является грубым нарушением Закона Украины "О питьевой воде и питьевом водоснабжении" (ст.6). Аргументация - долги прошлых лет за электроэнергию", - сказано в сообщении.

В коммунальном предприятии отметили, что без водоснабжения остались микрорайоны города Сады - 1,2,3, Алмазный, Половки.

"Под угрозой - остановка водоснабжения всего города и остановка канализационно-насосных станций", - говорится в сообщении. Также в Полтававодоканале предупредили, что это может повлечь экологическую катастрофу, "последствия которой трудно предсказать".

Как сообщали Українські Новини, ранее город в Николаевской области остался без воды.

Также "Воде Донбасса" ограничили электричество, часть Донецкой области осталась без водоснабжения.

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