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23 октября 2019, среда, 19:05 30
Общество 2019-10-23T19:09:53+03:00
Українські Новини
В Луганской области спустя несколько дней вернули воду почти 80 тыс. жителей

В Луганской области спустя несколько дней вернули воду почти 80 тыс. жителей

Вода, Отключение воды, отключение воды в Луганской области
Водоснабжение. Фото: pixabay.com/Arcаion
Водоснабжение. Фото: pixabay.com/Arcаion

Энергопоставляющая компания "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) возобновила энергоснабжение насосных станций коммунального предприятия "Лисичанскводоканал" Лисичанского городского совета с целью восстановления централизованного водоснабжения для около 80 тыс. жителей Луганской области, которое было отключено 21 октября.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передают Українські Новини.

По данным ведомства, энергоснабжение 3 насосных станций "водоканала" возобновлено вечером 22 октября.

После этого система начала постепенно наполняться водой до полного восстановления водоснабжения 80 тыс. жителей области.

Как сообщали Українськi Новини, 19 августа 80 тыс. человек остались без централизованного водоснабжения из-за долгов "Лисичанскводоканала" за потребленную электроэнергию в Луганской области. 

Также 21 октября 80 тысяч жителей Луганской области снова остались без водоснабжения из-за отключения от электроэнергии трех насосных станций.              

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