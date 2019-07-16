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16 июля 2019, вторник, 13:56 60
Жизнь 2019-07-16T14:01:42+03:00
Українські Новини
В Донецкой области тысячи людей остались без электроэнергии и водоснабжения

В Донецкой области тысячи людей остались без электроэнергии и водоснабжения

Водоснабжение. Фото: pixabаy.cоm/Skitterphoto
Водоснабжение. Фото: pixabаy.cоm/Skitterphoto

16 сел полностью, 1 частично остались без электроснабжения и около 250 тыс. человек остались без централизованного водоснабжения во вторник утром из-за ремонтных работ на высоковольтной линии 750 кВ национальной энергетической компании "Укрэнерго" в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении на сайте Донецкой областной государственной администрации, передают Українські Новини.

Из-за ремонта ЛЭП 750кВ временно отключена линия "Котляревская-Карловка" 35 кВ.

"Отключена линия "Котляревская-Карловка" 35 кВ. В результате без энергоснабжения временно останутся Карловская фильтровальная станция и жители 17 сел в Ясиноватском, Марьинском, Покровском и Константиновском районах", - говорится сообщении.

Без электроснабжения остались жители сел Красногоровка, Новокалиново, Керамик, Архангельское, Невельское, Первомайское, Нетайлово, Уманское, Очеретино (Ясиноватский район), Карловка, Галициновка, Лесовка, Долиновка (Марьинский район), Калиново (Константиновский район), Мемрик, а также частично Михайловка (Покровский район).

Кроме того, обесточена Карловская фильтровальная станция коммунального предприятия Донецкого областного совета "Вода Донбасса", которая обеспечивает водоснабжение около 250 тыс. человек.

Ремонтные работы планируется провести до 18:00 вторника, 16 июля, после чего энергоснабжение населенных пунктов и фильтровальной станции будет возобновлено.


Как сообщали Українськi Новини, 9 июля энергопоставляющая компания "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" возобновила электроснабжение коммунального предприятия "Вода Донбасса".

Также СНБО хочет собраться для урегулирования вопроса водоснабжения городов Донбасса

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