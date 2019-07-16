В Донецкой области тысячи людей остались без электроэнергии и водоснабжения

16 сел полностью, 1 частично остались без электроснабжения и около 250 тыс. человек остались без централизованного водоснабжения во вторник утром из-за ремонтных работ на высоковольтной линии 750 кВ национальной энергетической компании "Укрэнерго" в Донецкой области.\r\nОб этом говорится в сообщении на сайте Донецкой областной государственной администрации, передают Українські Новини.\r\nИз-за ремонта ЛЭП 750кВ временно отключена линия "Котляревская-Карловка" 35 кВ.\r\n"Отключена линия "Котляревская-Карловка" 35 кВ. В результате без энергоснабжения временно останутся Карловская фильтровальная станция и жители 17 сел в Ясиноватском, Марьинском, Покровском и Константиновском районах", - говорится сообщении.\r\nБез электроснабжения остались жители сел Красногоровка, Новокалиново, Керамик, Архангельское, Невельское, Первомайское, Нетайлово, Уманское, Очеретино (Ясиноватский район), Карловка, Галициновка, Лесовка, Долиновка (Марьинский район), Калиново (Константиновский район), Мемрик, а также частично Михайловка (Покровский район).\r\nКроме того, обесточена Карловская фильтровальная станция коммунального предприятия Донецкого областного совета "Вода Донбасса", которая обеспечивает водоснабжение около 250 тыс. человек.\r\nРемонтные работы планируется провести до 18:00 вторника, 16 июля, после чего энергоснабжение населенных пунктов и фильтровальной станции будет возобновлено.Как сообщали Українськi Новини, 9 июля энергопоставляющая компания "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" возобновила электроснабжение коммунального предприятия "Вода Донбасса".Также СНБО хочет собраться для урегулирования вопроса водоснабжения городов Донбасса.