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  • Відвідування депутатом Держдуми окупованого Донбасу - порушення суверенітету україни, - МЗС
04 листопада 2019, понеділок, 21:45 16
Україна 2019-11-04T23:30:02+02:00
Українські Новини
Відвідування депутатом Держдуми окупованого Донбасу - порушення суверенітету україни, - МЗС

Відвідування депутатом Держдуми окупованого Донбасу - порушення суверенітету україни, - МЗС

Донбас, Росія, Золотое-4, МЗС, Розведення сил

Міністерство закордонних справ протестує проти неузгодженого з Україною відвідування депутатом Державної Думи Росії Олексієм Журавльовим тимчасово окупованої території Луганської області.

Про це сказано в повідомленні прес-служби МЗС, передають Українські Новини.

МЗС вважає цю поїздку, як всі попередні неузгоджені з українською стороною візити російських чиновників на тимчасово окуповані території України в Донецькій і Луганській областях і Крим, грубим порушенням російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності України.

Вказується, що відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21 червня 2018 року "Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" до Журавльова вже було застосовано обмежувальний захід у вигляді безстрокової заборони на в'їзд на територію України.

Міністерство зазначає, що інформація про перебування депутата Журавльова на тимчасово окупованій території Луганської області була поширена в засобах масової інформації.

"Міністерство закордонних справ спільно з правоохоронними органами України перевіряє інформацію, чи не перебувала зазначена особа на ділянці розведення сил і засобів у районі н.п. Золоте Луганської області", - сказано в повідомленні.

Українська сторона вже звернулася до російської сторони щодо підтвердження факту згаданої поїздки і надання роз'яснень про мету перебування депутата Держдуми на окупованій території.

МЗС закликає російську сторону припинити порушувати українське законодавство і нагадує, що поїздка офіційних осіб Росії на територію України може здійснюватися за згодою української сторони і через відкриті пункти пропуску на українсько-російському державному кордоні.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше Україна не пустила депутата Держдуми Росії і повернули зворотним рейсом.

Також Москва зраділа завершенню розведення військ в Золотому.

Розведення військ в Золотому завершилося 1 листопада.

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