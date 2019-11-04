Долар до гривні обвалиться: експерт дав прогноз курсу валют в обмінниках і на міжбанку

За тиждень курс долара до гривні знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,8-1,7%. Так, з минулого понеділка офіційний курс знизився з 25,17 грн до 24,74 грн, попит\/пропозиція долара на міжбанку – з 25,11\/25,14 до 24,78\/24,82 грн, а середні курси готівкового долара в банках – за 24,86\/25,14 до 24,67\/24,95 грн, повідомляє "Сьогодні" з посиланням на старшого аналітика "Альпарі" Вадима Иосуба. Фахівець вважає, що найближчим часом долар і далі плавно дешевшатиме. "Цього тижня ми очікуємо помірне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 24,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 24,5\/24,7 грн", – спрогнозував експерт. Іосуб також нагадав, що американський інвестбанк JP Morgan знизив оцінку курсу долара на кінець поточного року до 25 грн з 25,5 грн, які він прогнозував місяцем раніше. На перший квартал 2020 року банк прогнозує курс долара 25,2 грн, на другий – 26,3 грн, на третій квартал – 27 грн. Як повідомляли Українські Новини, JP Morgan дала прогноз курсу валют до кінця року. Тим часом курс валют в обмінниках підскочив на початку тижня.