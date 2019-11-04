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04 листопада 2019, понеділок, 20:30 10
Фінанси 2019-11-04T20:34:10+02:00
Українські Новини
Долар до гривні обвалиться: експерт дав прогноз курсу валют в обмінниках і на міжбанку

Долар до гривні обвалиться: експерт дав прогноз курсу валют в обмінниках і на міжбанку

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Долари. Фото: tolkopravda.com
Долари. Фото: tolkopravda.com

За тиждень курс долара до гривні знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,8-1,7%. Так, з минулого понеділка офіційний курс знизився з 25,17 грн до 24,74 грн, попит/пропозиція долара на міжбанку – з 25,11/25,14 до 24,78/24,82 грн, а середні курси готівкового долара в банках – за 24,86/25,14 до 24,67/24,95 грн, повідомляє "Сьогодні" з посиланням на старшого аналітика "Альпарі" Вадима Иосуба.

Фахівець вважає, що найближчим часом долар і далі плавно дешевшатиме.

"Цього тижня ми очікуємо помірне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 24,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 24,5/24,7 грн", – спрогнозував експерт.

Іосуб також нагадав, що американський інвестбанк JP Morgan знизив оцінку курсу долара на кінець поточного року до 25 грн з 25,5 грн, які він прогнозував місяцем раніше. На перший квартал 2020 року банк прогнозує курс долара 25,2 грн, на другий – 26,3 грн, на третій квартал – 27 грн.

Як повідомляли Українські Новини, JP Morgan дала прогноз курсу валют до кінця року. Тим часом курс валют в обмінниках підскочив на початку тижня.

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