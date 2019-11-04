Підробляли бюлетені за одного з кандидатів у Президенти: два члена виборчкому сіли у в'язницю

Мар'їнський районний суд Донецької області засудив до 3 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 членів виборчої комісії за підробку бюлетенів під час 2-го туру виборів Президента.

Про це сказано в повідомленні прес-служби прокуратури області, передають Українські Новини.

За даними відомства, 57-річна і 56-річна члени виборчкому окружного виборчого округу №59 знали, що 57 людей не взяли участь у голосуванні 21 квітня.

Тому після закриття виборчих дільниць вони підробили у графі контрольного талона підписи про нібито отримання виборцями бюлетенів, зробили позначки навпроти одного з кандидатів і в подальшому використовували їх при підрахунку голосів.

Під час судового слухання обвинувачені свою вину визнали і заявили про каяття.

Суд призначив їм покарання у вигляді 3 років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на 2 роки і з випробувальним терміном 2 роки.

Як повідомляли Українські Новини, у Рівному поліцейських попросили зламати сейф з бюлетенями. Також під Києвом чоловік вкрав бюлетені і зник на велосипеді.

21 квітня в Україні пройшов другий тур голосування на виборах Президента.