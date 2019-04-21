В Ровно полицейских попросили взломать сейф с бюллетенями

Полицейские взломали сейф для извлечения бюллетеней по просьбе членов участковой избирательной комиссии №560982 в избирательном округе №153 в г. Ровно.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Комитета избирателей Украины.

По его словам, члены избиркома не смогли открыть сейф и пробовали самостоятельно его взломать, но не получилось.

После этого они обратились в полицию и их сотрудник взломал сейф.

При взломе сейфа ни один бюллетень поврежден не был.

Как сообщали Українські Новини, 45,94% избирателей в 7 из 199 округов проголосовали во втором туре выборов Президента по состоянию на 15:00.

Ранее, 21 апреля в 08:00 в Украине началось голосование во втором туре выборов Президента.