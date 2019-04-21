В Ровно полицейских попросили взломать сейф с бюллетенями

Полицейские взломали сейф для извлечения бюллетеней по просьбе членов участковой избирательной комиссии №560982 в избирательном округе №153 в г. Ровно.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил представитель Комитета избирателей Украины.\r\nПо его словам, члены избиркома не смогли открыть сейф и пробовали самостоятельно его взломать, но не получилось.\r\nПосле этого они обратились в полицию и их сотрудник взломал сейф.\r\nПри взломе сейфа ни один бюллетень поврежден не был.\r\nКак сообщали Українські Новини, 45,94% избирателей в 7 из 199 округов проголосовали во втором туре выборов Президента по состоянию на 15:00.\r\nРанее, 21 апреля в 08:00 в Украине началось голосование во втором туре выборов Президента.