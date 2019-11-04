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04 листопада 2019, понеділок, 18:13 15
Економіка 2019-11-04T19:00:02+02:00
Українські Новини
Податки при розмитненні "євроблях" тепер можна розрахувати онлайн

Податки при розмитненні "євроблях" тепер можна розрахувати онлайн

Розмитнення євроблях, Євробляхи, податки
Евробляхи. Фото: autocentre.ua
Евробляхи. Фото: autocentre.ua

Митна служба ввела онлайн-розрахунок податків при розмитненні автомобілів.

Про це повідомив голова Митної служби Максим Нефьодов в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Виклали в тестовий доступ калькулятор орієнтовної вартості і платежів при оформленні авто. Сервіс підтягує дані щодо мінімальної, середньої та максимальної вартості зазначеного авто за 2018-2019 роки на основі реальної інформації мільйона машин більш ніж 2 300 моделей", - повідомив він.

Також Нефьодов зазначив, що це робоча база тих авто, які були оформлені на митниці, базу почистили вручну від помилок, саме тому процес зайняв на 1,5 місяці довше очікуваного.

Як повідомляли Українські Новини, Гончарук заявив, що введення штрафів за "євробляхи" в черговий раз відстрочили. Штраф за нерозмитнені "євробляхи" повинен був вступити в дію ще 22 серпня. А спочатку штрафи повинні були ввести в травні 2019 року, але парламент вирішив відстрочити їх на три місяці.

Раніше Зеленський схвалив відстрочку штрафів за "євробляхи" до 20 листопада.

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