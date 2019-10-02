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02 октября 2019, среда, 15:02 830
Кабмин 2019-10-02T15:13:20+03:00
Українські Новини
Введение штрафов за "евробляхи" в очередной раз отстрочили, - Гончарук

Введение штрафов за "евробляхи" в очередной раз отстрочили, - Гончарук

Евробляхи. Фото: autocentre.ua
Евробляхи. Фото: autocentre.ua

После того, как Владимир Зеленский одобрил отсрочку штрафов за "евробляхи" до 20 ноября, Кабинет Министров решил отсрочить введение штрафов за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации до 2020 года. 

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в ходе брифинга по результатам заседания правительства, передают Українські Новини.

"Речь идет об отсрочке штрафов до 1 января. Мы фактически переносим дату. Соответствующий законопроект также готовится, в котором мы ищем модель, которую мы наработаем с владельцами нерастаможенных автомобилей. Но это наше внутреннее правительственное решение о том, каким образом мы организовываем работу органов полиции в данном случае и каким образом организовываем работу системы фиксации правонарушений, если такие существуют", - сказал премьер-министр.

Он отметил, что правительство готово предоставить СМИ юридические разъяснения, как это будет согласовываться с законом.

"Это точно закон нарушать не будет", - заверил он.

Гончарук добавил, что правительство рассчитывает в ближайшее время подать в Верховную Раду законопроект, в котором будет разрешен комплексно этот вопрос.

Как сообщали Українські Новини, штраф за нерастаможенные "евробляхи" должен был вступить в действие еще 22 августа.

Изначально штрафы должны были ввести в мае 2019 года, но парламент решил отсрочить их на три месяца.

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