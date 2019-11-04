Новим главою НКРЕКП став Тарасюк

Новим головою Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) обраний Валерій Тарасюк.

Про це йдеться в повідомленні регулятора, передають Українські Новини.

"Сьогодні шляхом таємного голосування членів НКРЕКП головою регулятора обраний Валерій Тарасюк відповідно до статті 9 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання y сферах енергетики і комунальних послуг", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, Тарасюк народився 1976 року в смт Казанка Миколаївської області, в 1998 році закінчив Київський університет ім. Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.

29 жовтня 2019 він був призначений на посаду члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ закрило справу про можливі зловживання членів НКРЕКП.

Раніше суд заарештував майно екс-голови НКРЕКП Вовка.

Також колишній президент Порошенко призначав головою комісій з ліквідації НКРЕ та НКРКП Тарасюка.