Суд арестовал имущество экс-председателя НКРЭКУ Вовка

Суд наложил арест на имущество бывшего председателя Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Имущество арестовано, но его немного", - сказал он.

По словам собеседника агентства, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

В частности, решением суда арестовано несколько земельных участков в Киевской области, жилой дом в Киевской области и квартира в Киеве.

Также наложен арест на автомобиль.

Как сообщали Українськi Новини, Национальное антикоррупционное бюро обратилось в Интерпол с просьбой объявить в международный розыск и задержать экс-председателя НКРЭКУ Вовка. Вовк подозревается в хищениях по делу "Роттердам+".

Бывший глава НКРЭКУ Вовк с женой и детьми выехал в Бельгию. Вовк покинул территорию Украины 28 апреля, а его жена и дети 20 апреля. Вовк считает безосновательными действия Национального антикоррупционного бюро по делу формулы "Роттердам+".

Тем временем НАБУ подготовило подозрение экс-председателю НКРЭКУ Вовку по делу "Роттердам+".