Суд арестовал имущество экс-председателя НКРЭКУ Вовка

Суд наложил арест на имущество бывшего председателя Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.\r\n"Имущество арестовано, но его немного", - сказал он.\r\nПо словам собеседника агентства, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ частности, решением суда арестовано несколько земельных участков в Киевской области, жилой дом в Киевской области и квартира в Киеве.\r\nТакже наложен арест на автомобиль.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Национальное антикоррупционное бюро обратилось в Интерпол с просьбой объявить в международный розыск и задержать экс-председателя НКРЭКУ Вовка. Вовк подозревается в хищениях по делу "Роттердам+".\r\nБывший глава НКРЭКУ Вовк с женой и детьми выехал в Бельгию. Вовк покинул территорию Украины 28 апреля, а его жена и дети 20 апреля. Вовк считает безосновательными действия Национального антикоррупционного бюро по делу формулы "Роттердам+".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТем временем НАБУ подготовило подозрение экс-председателю НКРЭКУ Вовку по делу "Роттердам+".