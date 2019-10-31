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31 октября 2019, четверг, 10:45 7
Силовые структуры 2019-10-31T10:46:34+02:00
Українські Новини
Генпрокуратура закрыла дело о возможных злоупотреблениях детективов НАБУ, - источник

Генпрокуратура закрыла дело о возможных злоупотреблениях детективов НАБУ, - источник

Генпрокуратура, НАБУ, Злоупотребления, Закрытие дела, Детективы НАБУ
Генпрокуратура. Фото: dt.ua
Генпрокуратура. Фото: dt.ua

Генеральная прокуратура закрыла дело о возможных злоупотреблениях детективов НАБУ в ходе расследования дел о коррупции в оборонном секторе.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Дело закрыли после увольнения замгенпрокурора Кизя", - сказал он.

По его словам, дело было закрыто по-тихому, несмотря на то, что Государственное бюро расследований в рамках этого дела в июне  сообщило о подозрении одному из детективов НАБУ.

Ему было сообщено о подозрении по делу о растрате средств Харьковского бронетанкового завода.

Следствие установило факт растраты 9 млн гривен госсредств на Харьковском бронетанковом заводе.

Как сообщали Українськi Новини, правоохранительные органы допросили директора НАБУ Артема Сытника, первого замдиректора НАБУ Гизо Углаву и руководителя детективов бюро Андрея Калужинского по делу о возможных злоупотреблениях детективов НАБУ в ходе расследования дел о коррупции в оборонном секторе.


Ранее НАБУ открыло дело о возможной служебной халатности Порошенко

Также НАБУ закрыло дело о возможных злоупотреблениях членов НКРЭКУ.

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