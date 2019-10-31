Генпрокуратура закрыла дело о возможных злоупотреблениях детективов НАБУ, - источник

Генеральная прокуратура закрыла дело о возможных злоупотреблениях детективов НАБУ в ходе расследования дел о коррупции в оборонном секторе. Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах. "Дело закрыли после увольнения замгенпрокурора Кизя", - сказал он. По его словам, дело было закрыто по-тихому, несмотря на то, что Государственное бюро расследований в рамках этого дела в июне сообщило о подозрении одному из детективов НАБУ. Ему было сообщено о подозрении по делу о растрате средств Харьковского бронетанкового завода. Следствие установило факт растраты 9 млн гривен госсредств на Харьковском бронетанковом заводе. Как сообщали Українськi Новини, правоохранительные органы допросили директора НАБУ Артема Сытника, первого замдиректора НАБУ Гизо Углаву и руководителя детективов бюро Андрея Калужинского по делу о возможных злоупотреблениях детективов НАБУ в ходе расследования дел о коррупции в оборонном секторе.Ранее НАБУ открыло дело о возможной служебной халатности Порошенко. Также НАБУ закрыло дело о возможных злоупотреблениях членов НКРЭКУ.