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04 листопада 2019, понеділок, 17:25 56
Транспорт 2019-11-04T19:15:02+02:00
Українські Новини
Школярі Кривого Рогу отримають безкоштовний проїзд

Школярі Кривого Рогу отримають безкоштовний проїзд

школярі, Пільговий проїзд, проїзд, безкоштовний проїзд
Тролейбуси.
Тролейбуси.

Криворізька міська рада (Дніпропетровська область) вирішила надавати безкоштовний проїзд у комунальному транспорті школярам за "карткою криворожанина" з 1 січня 2020 року.

Відповідне рішення прийняли депутати на сесії міськради, передають Українські Новини.

Школярі зможуть безкоштовно їздити на комунальних автобусах, тролейбусах, трамваї та швидкісному підземному трамваї (метротрам).

Багатофункціональна "картка криворожанина" покликана максимально підвищити прозорість і точність обліку фактично наданих послуг із перевезення пільгових та інших категорій пасажирів і виключити можливість використання фальшивих проїзних документів.

Також за "карткою криворожанина" батьки школярів зможуть відстежувати знаходження дитини в школі, оплачувати харчування у шкільній їдальні.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Київрада вирішила надавати безкоштовний проїзд в транспорті учням за електронним квитком. Також шраф за відмову в пільговому проїзді зріс до 850 гривень.

Тим часом проїзд у тролейбусах Миколаєва подорожчає.

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